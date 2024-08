Taylor Swift Pimpin Ajang Penghargaan MTV VMA 2024 dengan Borong 10 Nominasi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi dan penulis lagu, Taylor Swift berhasil memimpin ajang penghargaan MTV Video Music Awards 2024 dengan sepuluh nominasi. Di tahun ini, lagu paling hit miliknya, “Fortnight” masuk ke dalam kategori Video Tahun Ini dan akan beradu dengan “we can’t be friends (wait for your love)” milik Ariana grande, “Lunch” milik Billie Eilish, “Paint the Town Red” milik Doja Cat, “Houdini” milik Eminem, dan “Snooze” milik SZA.

Taylor Swift Catatkan Rekor?

Pelantun “I Can Do it with a Broken Heart” itu telah memenangkan kategori Video Tahun Ini selama dua tahun terakhir, yaitu dengan "Anti-Hero" di tahun 2023 dan "All Too Well: The Short Film" pada 2022, serta secara keseluruhan menjuarai empat kali. Jika ia kembali mengamankan kemenangan di tahun ini, Taylor Swift akan menjadi artis pertama yang meraih tiga kemenangan beruntun sekaligus lima penghargaan pada kategori tersebut dalam sejarah VMA.

Baca juga: Nominasi Lengkap MTV VMA 2024

Dilansir dari laman Variety, untuk pertama kalinya MTV VMA 2024 akan disiarkan langsung dari UBS Arena, New York pada 10 September pukul 20.00 waktu setempat. Sebelumnya, ajang penghargaan ini diadakan di Prudential Center, New Jersey selama dua tahun terakhir. Hingga tulisan ini dibuat, belum ada pengumuman secara resmi mengenai siapa yang akan menjadi pembawa acara di tahun ini.

Pemungutan suara penggemar untuk 15 kategori yang ada sudah bisa dilakukan di vote.mtv.com. dan akan berlangsung hingga 30 Agustus 2024. Khusus untuk pemungutan suara kategori Artis Baru Terbaik akan tetap dibuka hingga acara dimulai pada 10 September mendatang.

Daftar Nominasi MTV VMA 2024

Setelah kekasih Travis Kelce, Post Malone menyusul di posisi kedua untuk jumlah nominasi terbanyak. Ia mendapat sembilan nominasi, dengan delapan di antaranya merupakan kolaborasi bersama Taylor Swift untuk lagu “Fortnight” dari album The Tortured Poets Department. Sabrina Carpenter, Eminem, dan Ariana Grande imbang di posisi ketiga, dengan masing-masing mendapat enam nominasi. Setelahnya, ada SZA dan Megan Thee Stallion yang sama-sama meraih lima nominasi.

Baca juga: Fakta tentang 3 Remaja Tersangka Rencana Pembunuhan di Konser Taylor Swift

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Anggota girl group BLACKPINK, Lisa, yang memulai debutanya sebagai solois pada 2021 lalu berada di posisi kelima dengan empat nominasi bersama Olivia Rodrigo dan Teddy Swims. Diikuti Dua Lipa, Benson Boone, Anitta, Tyla, Bleachers dan GloRilla yang masing-masing masuk ke dalam tiga daftar nominasi. Berikut daftar lengkap nominasi MTV VMA 2024.

VARIETY| BILLBOARD

Pilihan Editor: Konser Taylor Swift di Austria Batal Usai Rencana Serangan Teroris Terungkap