Diperankan Yoo Seung Ho Pentas Teater Angels in America di Korea Selatan

TEMPO.CO, Jakarta - Panggung teater Angels in America dipentaskan di Korea Selatan. Pementasan Angels in America di Korea akan menyajikan bagian pertama dari dua bagian drama asli, Millennium Approaches dengan durasi 190 menit termasuk dua jeda.Dikutip dari The Korea Herald, versi Korea dari drama ini menampilkan aktor Yoo Seung Ho, yang memulai debutnya di teater dengan peran sebagai Prior Walter. Pertunjukan ini berlangsung di LG Art Center, Seoul, pada 6 Agustus hingga 28 September 2024.

Sinopsis Angels in America

Karya Tony Kushner yang pertama kali ditampilkan pada 1991 ini, membawa penonton kembali ke tahun 1985. Kala itu masa keluarga Reagan masih berada di Gedung Putih dan AIDS mulai merebak di Amerika Serikat. Drama ini menggabungkan unsur kenyataan dan fantasi, menjelajahi isu-isu sosial yang relevan pada masanya, termasuk identitas seksual dan perjuangan menghadapi AIDS.

Dikutip dari IMDb, di Manhattan, Prior Walter mengungkapkan kepada kekasihnya selama empat tahun, Louis, bahwa ia mengidap AIDS. Louis, yang tidak mampu menghadapi kenyataan ini, memilih untuk meninggalkan Prior, meninggalkannya dalam kesepian dan penyakit yang terus memburuk.

Joe Pitt, seorang pengacara Mormon yang bekerja untuk pemerintah, tengah berjuang dengan identitasnya sendiri. Adapun mentornya, Roy Cohn, penganut sayap kanan, mendorongnya untuk terus maju dalam kariernya di Departemen Kehakiman. Istri Pitt, Harper, yang kecanduan valium, merasa terjebak dalam pernikahan tanpa cinta dan seks. Ia mencari pelarian dari kehidupan yang membuatnya hampa.

Versi Korea

Yoo Seung Ho mengambil peran ini untuk membuat transformasi berani dalam kariernya. Sebagai Prior, Yoo harus menghadapi prasangka sosial dan kebencian terhadap dirinya setelah karakternya menerima diagnosis mengidap AIDS dan ditinggalkan oleh kekasihnya.

Selain karakter-karakter manusia, ada pula makhluk gaib seperti malaikat yang muncul, membawa nuansa metaforis dan simbolis dalam narasi yang menggali lebih dalam isu-isu identitas seksual dan diskriminasi.

Dalam versi Korea ini, Yoo Seung Ho akan berbagi peran dengan Son Ho Jun, yang kembali ke panggung teater setelah satu dekade. Aktris Go Joon Hee juga akan memulai debut teaternya sebagai Harper, istri Joe Pitt yang kecanduan valium. Drama ini disutradarai oleh Shin Yoo Chung, yang sebelumnya dikenal lewat produksi Wife (2023).

