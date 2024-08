5 Film Lawas yang Dibintangi Alain Delon

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor legendaris Prancis, Alain Delon meninggal dalam usia 88 tahun, pada Minggu, 18 Agustus 2024. Ketenaran dia sebagai aktor setelah pemutaran film Purple Noon (1960). Ia memerankan petualang, Tom Ripley.

Alain Delon terkenal karena perannya dalam film Rocco and His Brothers (1960), L'Eclisse (1962), The Leopard (1963). Selama berkarir di bidang perfilman, ia pernah menerima penghargaan Cesar untuk Aktor Terbaik, Honorary Golden Bear. Pada 6 Mei 2017, ia mengumumkan pensiun dari kariernya.

Film yang dibintangi Alain Delon

1. Borsalino (1970)

Borsalino film gangster yang menggambarkan kejahatan di Marseille pada 1930-an. Delon berperan sebagai Roch Siffredi, gangster yang bekerja sama dengan anggota organisasi kejahatan lainnya, yang diperankan oleh Jean-Paul Belmondo.

2. Le Samourai (1967)

Alain Delon berperan sebagai Jef Costello, pembunuh bayaran yang hidup mengikuti kode kehormatan yang ketat, mirip seperti samurai. Le Samourai salah satu film ikonik dalam karier Delon, ia tampil sebagai sosok yang dingin, namun sangat memikat. Film arahan Jean-Pierre Melville ini dipuji karena gaya minimalisnya, yang membuat citra Delon sebagai ikon coolness dalam perfilman Prancis dan internasional.

3. L'Eclisse (1962)

L'Eclisse film drama eksistensial garapan sutradara Michelangelo Antonioni. Delon berperan sebagai Piero, seorang pialang saham yang terlibat dalam hubungan cinta yang rumit dengan wanita bernama Vittoria (diperankan oleh Monica Vitti).

L'Eclisse film terakhir dari trilogi Alienation karya Antonioni dan mendapat pujian karena gaya visualnya yang khas serta eksplorasi tema-tema kesepian dan keterasingan. Karakter Piero yang diperankan oleh Delon menambah dimensi emosional yang mendalam.

4. Purple Noon (1960)

Film ini adaptasi dari novel The Talented Mr. Ripley. Delon berperan sebagai Tom Ripley, pria muda yang penuh ambisi dan berusaha mengambil alih kehidupan teman kaya dengan cara yang licik. Penampilan Delon di film ini membuatnya menjadi salah satu bintang yang paling diingat di Eropa pada saat itu.

5. Rocco and His Brothers (1960)

Delon berperan sebagai Rocco Parondi,pria dari keluarga imigran Italia yang pindah ke Milan untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Film ini menggambarkan konflik dan tragedi yang terjadi dalam keluarga Parondi, serta perjuangan Rocco dalam menghadapi cinta, pengkhianatan, dan kehormatan.

Rocco and His Brothers salah satu film yang paling dihormati dalam sinema Italia, dan penampilan Delon sebagai Rocco mendapat pujian karena kedalaman emosional dan kompleksitasnya. Film ini disutradarai oleh Luchino Visconti.

