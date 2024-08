Jung So Min Tampak Canggung Hadiri Pesta Jung Hae In di Love Next Door Episode 2

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - tvN baru saja merilis bocoran cuplikan dari episode kedua drama Love Next Door. Pada foto-foto yang dibagikan, Jung So Min yang memerankan Bae Seok Ryu tampak canggung ketika menghadiri upacara pembukaan kantor baru Jung Hae In yang berperan sebagai Choi Seung Hyo.

Dalam episode pertama yang sudah tayang sehari sebelumnya, diketahui bahwa Bae Seok Ryu yang selama ini meniti karier di Amerika Serikat kembali pulang ke rumahnya di Korea tanpa mengabari siapapun. Ia secara tidak terduga bertemu dengan teman masa kecilnya, Choi Seung Hyo yang saat ini berprofesi sebagai seorang arsitektur dengan segudang prestasi.

Kembalinya Seok Ryu tidak hanya akan mengguncang kehidupan Choi Seung Hyo tetapi juga seluruh lingkungan Hyereung, tempat mereka tinggal. Terlebih bagi ibu dan bapaknya yang sudah telanjur membagikan undangan pernikahan Seok Ryu dengan tunangannya kepada para tetangga.

Bocoran Love Next Door Episode 2

Dalam cuplikan yang baru dirilis dari Love Next Door episode 2, Choi Seung Hyo (Jung Hae In) terlihat mengadakan pesta pembukaan kantor pusat baru firma arsitekturnya yang diberi nama Atelier In. Sebagai salah satu CEO, Choi Seung Hyo dengan hangat menyapa para tamu di pesta tersebut, termasuk teman-teman ibunya di lingkungan sekitar, Seo Hye Sook yang diperankan oleh Jang Young Nam.

Namun, berbanding terbalik dengan sikap Choi Seung Hyo yang tampak luwes dan santun, Bae Seok Ryu (Jung So Min) yang turut hadir di pesta tersebut tampak bersikap canggung dan gugup. Dapat dilihat bahwa Choi Seung Hyo menyadari hal tersebut dan memberikan atensi penuh kepada Bae Seok Ryu yang tidak seperti biasanya dengan pembawaannya yang cenderung ceria. Choi Seung Hyo menatapnya lekat-lekat seolah mencoba mencari tahu apa yang salah.

Tidak sampai di situ, Bae Seok Ryu malah terlihat menjadi semakin tidak nyaman ketika ia bertemu dengan ibunya sendiri, Na Mi Sook yang diperankan oleh Park Ji Young, yang juga tampak tidak senang melihat putrinya ada di pesta. Perselisihan antara ibu-anak yang sebelumnya ditampilkan di episode 1 sepertinya menjadi salah satu alasannya.

"Jika episode 1 menggambarkan reuni antara Bae Seok Ryu dan Choi Seung Hyo, episode 2 akan menggambarkan perubahan yang akan dibawa oleh kembalinya Bae Seok Ryu ke lingkungan Hyereung," kata tim produksi Love Next Door.

Adegan tersebut akan mengeksplorasi kedalaman dan kompleksitas emosional dari kembalinya Bae Seok Ryu ke kehidupan sebelumnya yang menyoroti perjuangannya dan perkembangan hubungannya dengan Choi Seung Hyo.

Berdasarkan pernyataan tim produksi, penonton dapat menantikan chemistry platonik unik yang terjalin di antara dua teman masa kecil itu. “Chemistry keduanya akan membuat hati pemirsa berdebar dengan cara yang menyenangkan, serta kisah-kisah yang terasa dekat dari keluarga mereka," katanya.

Episode pertama dari drama Korea yang dibuat oleh sutradara dan penulis serial Hometown Cha-Cha-Cha tersebut telah rilis perdana pada Sabtu, 17 Agustus 2024. Love Next Door episode 2 ditayangkan hari ini, 18 Agustus 2024 pukul 21.20 malam waktu setempat dan dapat disaksikan di Netflix.

