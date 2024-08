Mengenal BamBam GOT7 yang akan Berkunjung ke Jakarta

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - BamBam Got7 merilis jadwal tur showcase dan Jakarta masuk dalam kota yang akan dituju. BamBam pernah naik panggung di Jakarta pada 2023. Waktu itu saat acara Spotify Wrapped Live Indonesia. Kunjungan BamBam kali ini bertajuk Bamesis Showcase Tour.

BamBam Got7 mulai tur dimulai pada 17 Agustus 2024 dan berakhir pada bulan 15 Desember 2024. Di Indonesia, ia akan tampil di GBK Basketball Hall, Senayan pada 19 Oktober 2024.

Tentang Bambam Got7

Baca juga: Penjelasan PSSI Soal Laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Timnas Indonesia vs Australia 10 September Pindah ke GBK

Nama aslinya adalah Kunpimook Bhuwakul, lebih dikenal dengan nama panggungnya BamBam. Ia penyanyi dan rapper Got7. Ia lahir di Bangkok, pada 2 Mei 1997. Dikutip dari KProfiles, BamBam bergabung dengan tim tari terkenal di Thailand yang disebut We Zaa Cool, ia bertemu dengan Lisa BlackPink. Pertemanannya dengan Lisa sudah sejak 2017.

Dikutip dari situs web Got7, BamBam mengawali kariernya di industri K-Pop dengan menjalani pelatihan intensif di bawah naungan JYP Entertainment selama tiga setengah tahun. Sebelum debut bersama GOT7, ia pertama kali tampil di publik dalam program survival Mnet WIN: Who Is Next pada 6 September 2013, bersama rekannya di Got7, Mark, Jackson, dan Yugyeom.

Got7 meluncurkan debut mereka dengan merilis single Girls Girls Girls pada 16 Januari 2014. Video musik dari lagu tersebut juga dirilis pada hari yang sama menandai langkah awal mereka dalam industri musik Korea Selatan.

Pada 2016 menjadi momen BamBam ketika ia dan Jackson diundang tampil dalam acara Korea Selatan Real Men edisi spesial. Pada Maret 2015 hingga Maret 2016, BamBam bersama Jinyoung menjadi pembawa acara tetap di program musik M Countdown di Mnet, bersama dengan Key Shinee.

Pada 2017, ia ambil bagian dalam produksi video lirik untuk lagu Got7 berjudul You Are, merupakan salah satu track dari album mini ketujuh mereka, 7 for 7.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Pada 28 September 2018, ia merilis video berjudul My Year 2018 di saluran YouTube Got7. Tahun 2019, BamBam mengumumkan tur jumpa penggemar pertamanya di Thailand yang bertajuk Black Feather in Thailand, yang berlangsung dari 2 Maret hingga 17 Maret di lima kota besar, termasuk Bangkok dan Chiang Mai.

Pada 23 September 2019, ia merilis video Feel It, See It yang ia rekam, disutradarai, dan edit sendiri. Video ini menampilkan momen-momen dari tur Got7 di Amerika.

Pada 2020, BamBam melanjutkan kerja samanya dengan UNICEF Thailand dengan berpartisipasi dalam konser virtual Love Delivery Fest yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan bagi keluarga yang terdampak pandemi COVID-19. Ia juga berperan dalam kampanye The Sound of Happiness yang bekerja sama dengan Departemen Kesehatan Mental dan Joox Thailand, khususnya untuk remaja.

Pada 19 Januari 2021, kontrak eksklusif BamBam dengan JYP Entertainment berakhir. Pada 5 Maret 2021, ia bergabung dengan ABYSS Company, menandai babak baru dalam karier solonya.

KPROFILES | GOT7 | FANDOM

Pilihan Editor: Buat Penggemar Khawatir, BamBam GOT7 Klarifikasi: Aku akan Baik-baik Saja