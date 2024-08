Profil MISAMO, Trio yang akan Rilis Mini Album Kedua Oktober Mendatang

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sub unit dari girl group populer TWICE, MISAMO dijadwalkan akan comeback dengan merilis mini album keduanya pada 30 Oktober 2024. Informasi ini diumumkan melalui media sosial resmi TWICE Jepang pada Selasa tengah malam, 30 Juli lalu.

Grup unit tersebut merilis poster teaser comeback yang memperlihatkan pemandangan jalan di Kota New York, Amerika Serikat. Pada tengah poster tertulis, “MISAMO 2024.10.30 Release.”

Pengumuman itu membagikan pula informasi mengenai album dan jumlah lagu yang akan dirilis sub unit pertama TWICE tersebut. Diketahui, pada mini album kedua ini akan terdiri dari 10 lagu dengan tujuh lagu grup dan tiga lagu solo untuk masing-masing anggotanya, yakni Mina, Sana, dan Momo.

Lantas, bagaimana profil MISAMO yang akan comeback dan rilis mini album kedua Oktober mendatang? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.

Profil MISAMO

MISAMO adalah sub unit dari girl group populer Korea, TWICE. Adapun nama MISAMO adalah akronim dari nama ketiga anggotanya, yakni Mina, Sana, dan Momo.

Ketiga anggota MISAMO merupakan member TWICE yang berkewarganegaraan Jepang. Oleh karena itu, mereka melakukan debutnya sebagai trio di Jepang pada 26 Juli 2023 dengan mini album bertajuk Masterpiece. Lagu utama debut MISAMO adalah “Do not touch” dan “Marshmallow” sebagai single pra-rilis.

MISAMO berada di bawah naungan JYP Entertainment dan Warner Music Japan. Di grup ini, Mina TWICE berposisi sebagai vokalis, penari utama, dan Sainensho atau anggota termuda. Sementara Sana TWICE bertanggung jawab sebagai vokalis utama dan Momo TWICE berposisi sebagai penari utama, rapper utama, dan vokalis.

Melansir dari laman Kpop Fandom, pada 12 Januari 2023 TWICE untuk pertama kali mengumumkan bahwa anggota Momo, Sana, dan Mina akan merilis lagu baru berjudul “Bouquet” sebagai lagu sisipan untuk drama Jepang Liaison: Children's Heart Clinic.

Drama itu tayang perdana pada 20 Januari 2023. Kemudian pada 21 Januari, diumumkan bahwa lagu tersebut akan dirilis secara digital pada 25 di bulan yang sama.

Pada tengah malam 7 Februari 2023, trailer pembuka dan foto profil untuk debut Mina sebagai anggota MISAMO dirilis. Diikuti oleh Sana pada tanggal 8, dan Momo sehari sesudahnya.

Lalu pada 9 Februari pagi, trailer pembuka dan foto yang menampilkan ketiga anggota dirilis. Hal ini sekaligus mengumumkan bahwa MISAMO akan melakukan debut mereka pada 26 Juli 2023 dengan mini album pertama yang bertajuk, Masterpiece.

Album itu terdiri dari total enam lagu, termasuk lagu yang dirilis sebelumnya “Bouquet.” Pada album itu juga, setiap anggota berpartisipasi dalam penulisan lagu. Momo menjadi penulis lirik dari lagu “Funny Valentine,” Sana pada lagu “Rewind You,” dan Mina untuk lagu “It’s Not Easy For You.”

Setelah lebih dari setahun, MISAMO akhirnya kembali dijadwalkan untuk merilis karya terbaru mereka pada 30 Oktober 2024. Ini menjadi kabar bahagia ONCE, sebutan penggemar TWICE, yang telah menunggu karya-karya baru sang idola. Meski begitu, judul album dan judul lagu untuk comeback MISAMO mendatang belum ditentukan dan akan diinformasikan lebih lanjut melalui media sosial TWICE Jepang.

