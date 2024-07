Serba-serbi Lagu Twice What Is Love? Video Musiknya Menembus 800 Juta Penonton

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Grup K-Pop Twice mencuri perhatian dengan lagu What Is Love? yang diirilis pada 9 April 2018 sebagai single utama dari album mini atau EP kelima mereka yang berjudul sama. Ditulis dan dikomposisikan oleh pendiri dan produser utama JYP Entertainment, Park Jin Young, What Is Love? menampilkan ciri khas Twice dengan melodi yang catchy dan lirik yang bercerita pencarian cinta.

Dikutip dari Soompi, keberhasilan lagu ini terlihat dari jumlah penonton video musiknya yang telah melampaui 800 juta tampilan di YouTube. Ini menjadikan video musik pertama Twice yang mencapai angka tersebut.

Pencapaian Twice

Pencapaian ini dirayakan oleh penggemar dan agensi mereka, JYP Entertainment, yang mengumumkan, video tersebut mencapai tonggak sejarah pukul 4.30 pagi waktu setempat pada 27 Juli 2024. Twice membutuhkan waktu lebih dari enam tahun untuk pencapaian sejak video musik tersebut dirilis.

Dikutip dari Billboard, video musik What Is Love? tidak hanya memikat perhatian karena musiknya yang memikat, tetapi juga karena berbagai referensi film klasik yang digunakan dalam videonya.

Video musik What is Love? telah melampaui 800 juta tampilan di YouTube. Menurut agensinya pada hari Senin, 29 Juli 2024, waktu setempat, hal tersebut menjadi pencapaian pertama video musik Twice mendapat angka tersebut. What is Love? adalah single utama dari EP kelima Twice.



Twice memiliki 24 video musik dari lagu-lagunya yang telah mencapai lebih dari 100 juta tampilan di YouTube, termasuk What is Love? dan Likey.

Referensi film yang digunakan dalam video musik What Is Love?

1. The Princess Diaries (dibintangi Nayeon) - Nayeon memerankan karakter dari film Disney ini menampilkan transformasi dari gadis kutu buku menjadi putri yang elegan.

2. Ghost (dibintangi Jeongyeon) - Jeongyeon dan Sana mereplikasi adegan tembikar yang ikonik dari film ini dengan sentuhan humor.

3. La Boum (dibintangi Mina) - Mina memerankan adegan dari film Prancis ini, menangkap esensi dari kisah cinta remaja.

4. Pulp Fiction (dibintangi Sana) - Sana dan Tzuyu menghidupkan kembali tarian klasik dari film Quentin Tarantino ini dengan penuh gaya.

5. Romeo & Juliet (dibintangi Tzuyu) - Tzuyu tampil sebagai Juliet dalam adaptasi modern dari kisah cinta klasik ini.

6. Love Letter (dibintangi Jihyo) - Jihyo memerankan adegan dari film Jepang yang memiliki makna khusus di Korea Selatan, menangkap emosi yang mendalam.

7. La La Land (dibintangi Momo) - Momo dan Tzuyu menampilkan kembali adegan dari musikal pemenang Oscar ini.

8. Léon: The Professional (dibintangi Chaeyoung dan Dahyun) - Chaeyoung dan Dahyun menghidupkan karakter dari film ini dengan keunikan dan keberanian yang memikat.

