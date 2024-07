Momen Mendebarkan Minho SHINee dan Son Naeun di Drama Romance in the House

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Minho SHINee dan Son Naeun akan beradu akting di drama akhir pekan mendatang, Romance in the House. Dalam foto-foto yang baru dirilis JTBC hari ini, terlihat momen-momen mendebarkan antara keduanya.

Nam Tae Pyeong (Minho SHINee) menaiki sepeda sambil menatap Byun Mi Rae (Son Naeun) di pinggir jalan. Foto lainnya, mereka bertemu di sebuah kafe. Nam Tae Pyeong menatap Byun Mi Rae yang tersenyum, dengan penuh hangat. Foto terakhir, Nam Tae Pyeong membonceng Byun Mi Rae dengan sepedanya.

"Tolong nantikan dan tunjukkan ketertarikan pada kisah dua orang ini, yang akan membawa kegembiraan segar dan kenyamanan sederhana dalam prosesnya," kata tim produksi drama Romance in the House.



Karakter Minho SHINee dan Son Naeun di Romance in the House

Minho SHINee dan Son Naeun dalam drama Romance In The House. Foto: Instagram JTBC

Son Naeun memerankan Byun Mi Rae, putri tertua yang bercita-cita menjadi perempuan hebat untuk melindungi ibunya. Sebagai putri tertua yang berbakti, ia menggambarkan ikatan ibu-anak yang lembut tetapi dengan keras menentang segala bentuk rekonsiliasi dengan ayahnya, yang semakin memperuncing drama keluarga.

Minho berperan sebagai Nam Tae Pyeong, instruktur taekwondo dan penjaga keamanan biasa di sebuah supermarket. Ia merupakan putra bungsu dari keluarga konglomerat. Pesonanya yang halus dan kecakapan aktingnya yang dipadukan dengan latar belakang keluarga Mi Rae yang saling terkait menjanjikan chemistry yang menarik untuk dinantikan.



Sinopsis Romance in the House



Romance in the House merupakan drama keluarga yang menceritakan kisah Byun Moo Jin (Ji Jin Hee), yang kehilangan semua uangnya karena kegagalan bisnis yang berkelanjutan dan dikucilkan dari keluarganya 11 tahun lalu. Kehidupan anggota keluarga yang tersisa berubah saat dia muncul kembali di hadapan mereka setelah memperoleh kekayaan yang tiba-tiba.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Romance In The House. Foto: Instagram JTBC

Byun Moo Jin diceraikan oleh istrinya Geum Ae Yeon (Kim Ji Soo) 11 tahun lalu ketika bisnisnya bangkrut. Geum Ae Yeon membesarkan kedua anaknya sendirian sambil menghadapi semua jenis kesulitan.

Putri Byun Moo Jin dan Geum Ae Yeon, Byun Mi Rae (Son Naeun) menjalankan perannya sebagai kepala keluarga. Kehidupannya yang damai hancur ketika ayahnya kembali sebagai pemilik baru gedung tempat mereka tinggal setelah 11 tahun. Ketika dia stres karena masalah dengan ayahnya, Nam Tae Pyeong (Minho), mantan pemain taekwondo nasional yang sekarang menjadi penjaga keamanan di supermarket Mi Rae, selalu menenangkannya dan menawarkan penghiburan dengan caranya sendiri.

"Kami sarankan Anda menonton 'Romance in the House' untuk mendapatkan sudut pandang baru tentang kisah cinta segitiga yang biasa terjadi di mana dua pria memperebutkan satu perempuan," kata tim produksi.

Romance in the House ditulis oleh Kim Young Yoon dari My Secret Romance dan disutradarai oleh Kim Da Ye dari My ID Is Gangnam Beauty. Romance in the House akan tayang pada Sabtu, 10 Agustus 2024.

SOOMPI | NEWSEN

Pilihan Editor: Minho SHINee Dibuat Bingung Rekan Satu Grupnya, Key Setelah Nonton The Fabulous