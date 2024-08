NIKI Rilis Album Buzz, Suguhkan Quarter Life Crisis Usia 20-an dalam 13 Lagu

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi dan penulis lagu asal Indonesia, NIKI, kembali meramaikan dunia musik internasional dengan merilis album ketiganya yang berjudul Buzz pada Jumat, 9 Agustus 2024. Album ini hadir sebagai lanjutan dari perjalanan musik NIKI setelah merilis MOONCHILD pada 2020 dan Nicole pada 2022.

Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, @nikizefanya, NIKI mengungkapkan kebahagiaannya atas peluncuran album terbaru ini. "Buzz - album ketiga saya - kini sudah beredar di mana-mana,” tulis Niki Zefanya.

Penyanyi yang lekat dengan genre R&B itu juga mengungkapkan, album ini menjadi simbol dari perjalanan emosional NIKI di awal usia dua puluhannya, untuk melewati quarter kife crisis, sebuah fase hidup yang penuh gejolak dan introspeksi. Dalam unggahannya itu, ia melanjutkan, “Album tentang intensitas (di kedua arah), ketidakpastian, dan penerimaan penuh harapan. Kisah epik awal usia dua puluhanku.”

NIKI Telah Beri Bocoran Lewat Beberapa Single

Sebelum peluncuran Buzz, NIKI telah menggoda para penggemarnya dengan merilis beberapa single yang akan menjadi bagian dari album ini. Lagu-lagu seperti ‘Tsunami’, ‘Too Much Of A Good Thing’, dan ‘Blue Moon’ telah memberikan gambaran tentang arah musikal yang diambil oleh NIKI dalam album ini. Kombinasi antara elemen pop yang mengalun dengan tambahan sentuhan bass dan rock, membuat album Buzz terasa segar dan memikat untuk didengar.

Penyanyi, Nicole Zefanya atau NIKI Foto: Instagram/@nikizefanya

Penyanyi yang berkarier di bawah naungan 88rising itu, yakni label yang sama dengan Rich Brian dan BIBI, tak hanya mengandalkan kekuatan vokalnya. NIKI juga mendalami emosi dalam setiap lirik yang ia tulis.

"Dibuat dengan segala yang kumiliki, dengan beberapa orang terbaik dan paling berbakat yang kukenal. Terinspirasi oleh beberapa tahun terakhir hidupku yang paling sibuk," ungkap NIKI melalui unggahan di Instagramnya pada Mei lalu.

Setiap lagu dalam Buzz, menurut NIKI, mencerminkan pengalaman pribadinya, termasuk momen-momen yang ia alami di berbagai tempat, mulai dari bandara hingga panggung konser. NIKI menyebut album ini sebagai refleksi jujur dari posisinya saat ini dalam kehidupan, yang sering kali terasa seperti berada di mana-mana dan tidak di mana-mana sekaligus.

Melalui Buzz, NIKI menuturkan perjalanan emosionalnya yang penuh dengan rasa cinta, kehilangan, dan harapan. Album ini bukan sekadar kumpulan lagu, tetapi juga sebuah cerita tentang tumbuh dan menghadapi berbagai tantangan di usia muda. “Di mana-mana, tidak di mana-mana, namun baru permulaan,” tulis penyanyi kelahiran 1999 itu melanjutkan.

Album ini terdiri dari 13 lagu, di antaranya; ‘Buzz’, ‘Too Much Of A Good Thing’, ‘Colossal Loss’, ‘Focus’, ‘Did You Like Her In The Morning?’, ‘Take Care’, ‘Magnets’, ‘Tsunami’, ‘Blue Moon’, ‘Strong Girl’, ‘Paths’, ‘Heirloom Pain’, dan ‘Nothing Can’.

