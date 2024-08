Sinopsis No Gain No Love, Drakor Baru Shin Min Ah Tentang Pernikahan Palsu

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Memasuki bulan Agustus, sejumlah drama Korea atau drakor terbaru dijadwalkan akan tayang untuk menghibur para penggemarnya. Salah satu drakor yang menuai antusiasme tinggi adalah No Gain No Love, yang dibintangi oleh ratu komedi romantis, Shin Min Ah.

No Gain No Love akan memulai penayangan perdananya pada 26 Agustus 2024 dan dapat disaksikan secara eksklusif di platform streaming Prime Video. Ini adalah drama besutan sutradara Kim Hye Yong, yang sebelumnya sukses dengan drama Her Private Live.

Mengusung genre drama komedi romantis, naskah drama No Gain No Love ditulis oleh penulis Kim Hye Young. Kisahnya tentang pernikahan palsu yang dilakukan oleh karena tokoh wanita tidak ingin menanggung kerugian apapun dalam hidupnya. Sedangkan, sang pria terpaksa berpura-pura menikah karena tidak ingin menyakiti orang lain.

Lantas, seperti apa sinopsis No Gain No Love yang dibintangi oleh Shin Min Ah?





Sinopsis No Gain No Love

No Gain No Love menceritakan kisah tentang seorang wanita bernama Son Hae Yeong. Dia adalah tipe orang yang tidak ingin kehilangan uang dalam keadaan apapun. Hal ini terjadi karena Son Hae Yeong sering kali tidak beruntung dalam kehidupannya.

Saat tumbuh dewasa, ia harus membagi kasih sayang ibunya dengan orang lain. Ia juga sering menemukan pasangannya dalam hubungan yang tidak mencapai titik impas. Kini, Hae Yeong menghadapi kemungkinan kehilangan promosi jabatan di tempat kerjanya.

Untuk menghindari kerugian tersebut, ia membuat rencana untuk melakukan pernikahan palsu. Dia pun merekrut Kim Ji Wook untuk menjadi tunangannya.

Kim Ji Wook adalah seorang pekerja paruh waktu sebagai kasir di sebuah toko serba ada atau toserba. Dia tipe orang yang tidak bisa mengabaikan orang yang membutuhkan bantuannya dan selalu berusaha melakukan hal yang benar.

Ji Wook sebenarnya selalu bersikap lembut kepada setiap pelanggan di toserba, kecuali satu orang. Orang itu adalah Hae Yeong. Meski begitu, ketika Hae Yeon tiba-tiba meminta Ji Wook untuk menjadi pengantin pria palsu di pernikahannya, entah bagaimana ia menerima tawarannya.

Setelah Hae Young melamar dirinya sendiri dan mencari suami palsu jangka pendek, Hae Young berencana mengadakan upacara pernikahan palsu. Ini dilakukan Hae Young untuk mendapatkan kembali hadiah uang yang diberikannya sebagai ucapan selamat atas pernikahan orang lain.

Selain Hae Young dan Ji Wook, ada juga Bok Gyu Hyun yang merupakan konglomerat atau chaebol generasi ketiga. Dia adalah CEO Kkulbee Education, perusahaan tempat Hae Yeong bekerja.

Selain itu, ada pula Nam Ja Yeon yang berprofesi sebagai penulis novel web R-rated populer sekaligus teman terdekat Hae Yeong yang juga tinggal bersamanya. Suatu hari, Bok Gyu Hyun tidak sengaja membaca novel web yang ditulis oleh Nam Ja Yeon. Sejak saat itu, dia pun secara aktif meninggalkan komentar di unggahan novel web itu sambil menyembunyikan identitasnya.





Tentang Drama No Gain No Love

- Judul: No Gain No Love

- Judul lain: Sonhae Bogi Sileoseo, No Loss in Love, Because I Want No Loss, I Don’t Want to Lose Money

- Genre: Drama, Komedi, Romantis

- Tanggal tayang perdana: 26 Agustus 2024

- Tempat tayang: tvN, TVING, Prime Video

- Jadwal tayang: Setiap Senin dan Selasa

- Jumlah episode: 12 episode

- Durasi per episode: 1 jam 10 menit

- Sutradara: Kim Jung Sik

- Penulis skenario: Kim Hye Young

- Bahasa: Korea

- Rating penonton: Remaja di atas usia 15 tahun

Daftar Pemain No Gain No Love

Drama Korea yang satu ini merupakan proyek reuni Shin Min Ah bersama Lee Sang Yi. Sebelumnya, mereka pernah beradu akting dalam drama yang sama, Hometown Cha-Cha-Cha. Adapun daftar pemain No Gain No Love adalah sebagai berikut:

1. Shin Min Ah sebagai Son Hae Young

2. Kim Young Dae sebagai Kim Ji Wook

3. Lee Sang-Yi sebagai Bok Gyu Hyun

4. Han Ji Hyun sebagai Nam Ja Yeon

5. Jeon Hye Won sebagai Kim Yi Rin

6. Lee Yoo Jin sebagai Yeo Ha Jun

7. Joo Min Kyung sebagai Cha Hui Seong

8. Go Wook sebagai An U Jae

ASIANWIKI| MYDRAMALIST| TEMPO

