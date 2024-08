Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Memasuki Agustus, drama Korea atau drakor Love Next Door menjadi salah satu tayangan yang ditunggu-tunggu kehadirannya. Drama yang akan tayang mulai 17 Agustus ini akan dibintangi oleh sejumlah aktor dan aktris ternama Korea Selatan, seperti Jung Hae In, Jung So Min, Kim Ji Eun, dan Yun Ji On.

Drama Korea yang mengusung genre komedi romantis ini merupakan karya dari sutradara Yoo Je Won. Pada kesempatan ini, sutradara Yoo berkesempatan untuk reuni dengan penulis naskah Shin Ha Eun, yang sebelumnya bekerja sama dalam drama hit Hometown Cha-Cha-Cha.

Menjelang penayangannya, tim produksi Love Next Door merilis poster setiap karakter utamanya. Trailer resminya pun telah dirilis dan menuai antisipasi tinggi dari penggemar drama Korea.

Lantas, seperti apa sinopsis Love Next Door, Drama Jung Hae In yang akan tayang 17 Agustus? Berikut rangkuman informasi selengkapnya.





Sinopsis Love Next Door

Drama Korea yang satu ini mengangkat kisah tentang seorang pria bernama Choi Seung Hyo. Dia adalah arsitek muda paling terkenal di Korea, dan mengelola studio arsitektur bernama “In.” Choi Seung Hyo digambarkan sebagai karakter yang tidak hanya nyaris sempurna sebagai arsitek, tetapi ia juga sangat menarik dan memiliki kepribadian yang hebat.

Sayangnya, Choi Seung Hyo telah mengalami momen-momen yang ingin ia hapus dari hidupnya. Momen-momen itu biasanya melibatkan teman masa kecilnya, Bae Seok Ryu.

Ketika berusia empat tahun, ibu mereka merupakan sahabat dekat. Oleh karena itu, Choi Seung Hyo dan Bae Seok Ryu pun banyak menghabiskan waktu bersama. Termasuk di antaranya mandi bersama di pemandian wanita.

Saat tumbuh dewasa, keduanya sempat berpisah. Bae Seok Ryu pun menjalani kehidupan dengan mulus. Selama menempuh pendidikan, dia tidak pernah gagal menduduki peringkat pertama secara akademis di sekolahnya. Dia juga selalu bersemangat dan energik dalam hal-hal yang dilakukan.

Setelah lulus dari universitas, Baek Seok Ryu dipekerjakan oleh sebuah perusahaan besar. Ia pun selalu bekerja keras sebagai manajer produk teknologi global. Tetapi karena suatu alasan, ia berhenti dari pekerjaannya.

Sejak saat itulah Baek Seok Ryu menganggur dan tidak bekerja. Dia pun merasa hidupnya sudah hancur. Sekarang, setelah dewasa dia kembali dipertemukan dengan teman masa kecilnya, Choi Seung Hyo.

Selain Choi Seung Hyo dan Baek Seok Ryu, ada juga Jeong Mo Eum yang berprofesi sebagai paramedis darurat. Dia juga berteman dengan Choi Seung Hyo dan Baek Seok Ryu sejak kecil. Lalu ada Kang Dan Do, seorang jurnalis urusan sosial yang sangat peduli dengan orang lain.



Tentang Film Love Next Door

- Judul: Love Next Door

- Judul lain: Mom’s Friend’s Son, Eomma Chingu Adeul, Golden Boy, My Mom’s Friend’s Son, Eomchina.

- Genre: Komedi, Romantis

- Tanggal rilis: 17 Agustus 2024

- Tempat tayang: tvN, Netflix, TVING

- Jadwal tayang: Setiap Sabtu dan Minggu

- Jumlah episode: 16 episode

- Durasi per episode: 1 jam 10 menit

- Sutradara: Yoo Jae Won

- Penulis skenario: Shin Ha Eun

- Bahasa: Korea

- Asal negara: Korea Selatan

- Rating usia penonton: Remaja di atas usia 15 tahun





Daftar Pemain Love Next Door

Tayang mulai 17 Agustus 2024, berikut daftar pemain Love Next Door:

1. Jung Hae In sebagai Choi Seung Hyo

2. Jung So Min sebagai Bae Seok Ryu

3. Kim Ji Eun sebagai Jung Mo Eum

4. Yun Ji On sebagai Kang Dan Ho

5. Park Ji Young sebagai Na Mi Suk

6. Jo Han Chul sebagai Bae Geun Sik

7. Jang Young Nam sebagai Seo Hye Suk

8. Lee Seung Joon sebagai Choi Kyung Jong

9. Jun Suk Ho sebagai Yoon Myung Woo

10. Kim Geum Soon sebagai Do Jae Sook

11. Han Ye Ju sebagai Bang In Suk

12. Lee Seung Hyub sebagai Bae Dong Jin

13. Sim So Young sebagai Lee Na Yoon

14. Oh Eun Seo sebagai Bae Seok Ryu (kecil)

