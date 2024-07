Trailer Pertama Are You Sure?! Perjalanan Spontan Jimin dan Jungkook BTS

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Trailer pertama Are You Sure?! reality show Jimin dan Jungkook BTS dirilis melalui kanal YouTube BANGTANTV pada 12 Juli 2024. Anggota yang juga dikenal dengan unit BUSANZ tersebut terlihat menikmati berbagai kegiatan dalam rangkaian perjalanan mereka. Seperti menaiki kano, menyelam, berkemah, hingga perjalanan darat menggunakan sepeda motor yang dilakukan sebelum keduanya memulai masa wajib militer mereka.

“Kita sudah membicarakan sebelumnya, untuk membuat video perjalanan bersama sebelum memulai wajib militer,” suara Jimin menjadi pembuka dari trailer yang memiliki durasi tidak sampai satu menit tersebut.

Melalui keterangan selanjutnya, diketahui bahwa beragam kegiatan dalam perjalanan tersebut dilakukan keduanya secara spontan tanpa membuat rencana perjalanan terlebih dahulu. “Apakah tidak apa-apa melakukan perjalanan seperti ini? Ini pertama kalinya aku melakukan perjalanan tanpa perencanaan seperti ini,” ungkap Jungkook di dalam video.

Sebelum ditetapkan memiliki judul “Are You Sure?!”, di dalam video, Jimin dan Jungkook juga sempat menyebutkan usulan mereka masing-masing. Jimin mengawali dengan memberi usul judul “Feeling Free” karena perjalanan tersebut memberikan keduanya kebebasan. Jungkook kemudian memberi usulan lain yaitu “Getaway No. 1” karena perjalanan tersebut terasa seperti pelarian dari padatnya jadwal mereka di kehidupan sehari-hari sebagai seorang idola.

Jimin dan Jungkook memang dikenal sangat dekat satu sama lain. Tidak hanya sama-sama berasal dari Busan. Mereka memiliki kakak dan adik yang seumuran. Adik laki-laki Jimin seumuran dengan Jungkook, dan Jungkook memiliki kakak laki-laki yang seumuran dengan Jimin. Sebagai sesama vokalis di BTS dan keduanya tidak segan untuk saling memberikan saran serta dukungan yang menguatkan satu sama lain.

Mereka juga mendaftar wajib militer bersama dan menerima pelatihan dasar di Divisi 5 Angkatan Darat di Yeoncheon, Provinsi Gyeonggi, di mana Jin sebelumnya bertugas sebagai instruktur.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Mereka kemudian ditugaskan ke brigade artileri yang sama dan terus bertugas bersama. Berdasarkan tanggal kepergian mereka, diperkirakan keduanya akan selesai dari penugasan tersebut pada 11 Juni 2025. Selagi menunggu, ARMY (basis penggemar BTS) bisa mengobati kerinduan dengan menyaksikan keseruan serta keakraban keduanya dalam perjalanan dengan konsep spontan yang dirangkum dalam 8 episode Are You Sure?!”

Mengambil latar tempat di beberapa lokasi di tiga negara, yaitu New York, Amerika Serikat; Jeju, Korea Selatan; dan Sapporo, Jepang, dua episode pertama program “Are You Sure?!” bisa mulai disaksikan di layanan Disney+ Hotstar pada 8 Agustus 2024 mendatang. Selanjutnya, setiap satu episode terbaru akan dirilis di hari Kamis dan diperkirakan berakhir pada 19 September 2024.

ALLKPOP | KENNEWS

Pilihan editor: Jimin dan Jungkook BTS Bikin Variety Show Baru? Catat Tanggalnya ARMY