Mengenal Pemeran Serial Kartu Keluarga

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Serial Kartu Keluarga dibintangi Dimas Anggara dan Bunga Zainal berjumlah delapan episode telah tayang di Vision+ pada 31 Mei 2024. Namun, drama besutan sutradara Sukhdev Singh ini tayang di Netflix sejak 24 Juli 2024.

Pemeran Kartu Keluarga

1. Bunga Zainal sebagai Sri Widuri

Bunga Zainal pemeran dan penyanyi yang pernah membintangi film Panggil Namaku Tiga Kali, The Perfect Husband, Dancing in the Rain dan sinetron Cinta Salsabilla. Ia pernah menerima penghargaan Festival Film Bandung dan FTV Awards. Bunga Zainal menikah dengan Sukhdev Singh. Suaminya ini yang menyutradarai serial Kartu Keluarga.

Baca juga: Putri Marino Tak Sangka Adu Akting dengan Nicholas Saputra dalam Film Kabut Berduri di Netflix

2. Dimas Anggara sebagai Ambardi

Dimas Anggara meniti kariernya mendapat peran FTV berjudul Andai Mati Besok dan film Kembang Perawan. Pada 2012, Dimas Anggara menjadi pemeran utama dalam film Radio Galau FM. Setelah itu, namanya mulai mendapat sorotan dan menerima tawaran peran untuk film dan sinetron. Adapun beberapa di antaranya, Magic Hour, London Love Story, The Perfect Husband. Ia mendapat peran dalam sinetron Putih Abu-Abu, Diam-Diam Suka. Ku Pinang Kau dengan Bismillah, hingga Cahaya Terindah.

3. Rayyan Al Mathor sebagai Jarot

Dikutip dari Letterboxd, Rayyan Al Mathor aktor cilik yang pernah memerankan film Tumbas, Melius Vivere: Planet Ideal Ucup, Dengung Lebah, dan Anak Titipan Setan.

Rayyan meraih penghargaan sebagai Pemeran Anak Terbaik melalui film Melius Vivere: Planet Ideal Ucup. Perannya dalam film tersebut sebagai Ucup anak pemulung yang cita-citanya menjadi astronot, dikutip dari Instagram dia @rayyan_al_mathor.

4. Tio Pakusadewo sebagai Pak Dayat

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Tio Pakusadewo namanya melejit saat membintangi Cinta dalam Sepotong Roti pada 1991. Ia mendapat Piala Citra Festival Film Indonesia (FFI) kategori Aktor Terbaik melalui film Lagu untuk Seruni, berperan sebagai Aria, seorang komponis.

5. Cindy Nirmala sebagai Yuni

Cindy Nirmala aktris yang pernah tampil dalam film antara lain From Seoul to Jakarta, Valentine, Toko Barang Mantan, Pengabdi Setan 2. Dalam Kartu Keluarga ia berperan sebagai Yuni, dikutip dari IMDb.

6. Tora Sudiro sebagai Ustad Bejo

Tora Sudiro pernah mendapat Piala Citra dan aktor komedi terbaik dari Persatuan Seniman Komedi Indonesia (Paski).

7. Roy Marten sebagai Pak Sastro

Roy Marten merupakan aktor senior Indonesia yang telah berkarier sejak tahun 1970-an. Ia ayahnya, Gading Marten. Nama Roy Marten dikenal melalui film yang dibintanginya Badai Pasti Berlalu, Kabut Sutra Ungu, dan Cinta Pertama.

ANDIKA DWI | RADEN PUTRI| NETFLIX| IMDB | INSTAGRAM | RACHEL FARAHDIBA REGAR

Pilihan Editor: Sinopsis Serial Kartu Keluarga di Netflix, Bunga Zaindal Pura-Pura Nikah dengan Dimas Anggara