Bukan Ryan Reynolds, Pria Ini yang Joget Bye Bye Bye di Deadpool & Wolverine

TEMPO.CO, Jakarta - Bagi penonton yang sudah menyaksikan fim Deadpool & Wolverine pasti masih ingat adegan ikonik di awal ketika Deadpool yang diperankan oleh Ryan Reynolds menari diiringi lagu "Bye Bye Bye" milik NSYNC. Baru-baru ini terungkap bahwa sebenarnya pria di balik kostum Deadpool yang menari itu bukanlah Ryan Reynolds, melainkan pemeran pengganti bernama Nick Pauley.

Ryan Reynolds sebagai pemain dan salah satu penulis naskah Deadpool & Wolverine memuji koreografer Nick Pauley atas adegan pembuka yang mencolok tersebut. "Saya akan melakukan apa pun yang saya bisa untuk membebaskan diri saya. Saya akan memberikan penghormatan kepada bakat Nick Pauley dan berterima kasih kepadanya atas kontribusi dan jasanya," kata Ryan Reynolds pada konferensi pers baru-baru ini melalui With Ashley and Company.

Dalam adegan tersebut, Deadpool menghabisi segerombolan petugas Time Variance Authority (TVA) sambil menari mengikuti koreografi "Bye Bye Bye" milik NSYNC yang ikonik. Ia menggabungkan gerakan pertarungan yang energik dengan langkah-langkah tarian yang ceria dari lagu tersebut.



Nick Pauley sebagai Dancepool



Film Deadpool & Wolverine menampilkan berbagai Deadpool dalam banyak versi. Karena itu, Deadpool yang menari dari adegan pembuka itu dijuluki sebagai Dancepool. Nama Nick Pauley langsung banyak dicari penggemar film Deadpool di seluruh dunia.

"Itu benar! Saya Dancepool di 'Deadpool and Wolverine' yang baru. Rahasia ini sangat sulit untuk dijaga! Saya tidak percaya saya mendapat kehormatan menjadi penari ganda @vancityreynolds untuk adegan pembuka keseluruhan film!!!" tulis Nick Pauley di Instagram pada Sabtu, 27 Juli 2024.

Nick Pauley juga menyempatkan diri untuk menghadiri pemutaran perdana Deadpool & Wolverine di Amerika. Ketika menonton adegannya tersebut, ia mengaku lupa telah melakukan itu. Ia sangat berterima kasih kepada Ryan Reynolds dan sutradara Shawn Levy yang telah mengajaknya bergabung di film ini.

"Saat syuting, saya merasa seperti di rumah sendiri. @vancityreynolds dan @slevydirect - terima kasih atas dorongan dan antusiasme Anda saat mengajak saya bergabung. Itu memberi saya banyak tujuan… suatu hal yang sudah lama tidak saya rasakan," tulis Nick Pauley.



Nick Pauley Ikuti Audisi untuk Jadi Dancepool

Mengenai Deadpool & Wolverine, Nick Pauley menjelaskan di TikTok bagaimana agensinya meneleponnya dan menyuruhnya untuk mempelajari tarian dari "Bye, Bye, Bye" tetapi tidak mengungkapkan proyeknya. Nick Pauley mengingat bahwa "itu agak sulit, tetapi saya berada di bawah banyak tekanan."

Namun, Nick Pauley akhirnya menyempurnakan gerakannya dan mengirimkan video tarian yang sudah dipoles sebagai audisi Deadpool & Wolverine. Keesokan harinya, ia diminta untuk datang dan mencoba pakaian tersebut. Di sanalah Nick Pauley melihat kostum Deadpool dan pertama kali menyadari perannya.

Nick Pauley menjelaskan bahwa ia melakukan tarian tersebut di depan layar biru, yang kemudian diedit dengan rekaman Ryan Reynolds yang sedang berkelahi. Ia berterima kasih kepada Ryan Reynolds atas kesempatan yang luar biasa dan mengubah hidupnya.

Nick Pauley dikenal sebagai penari profesional yang telah membintangi The Prom, Disney's Fairy Tale Weddings, dan beberapa video musik termasuk "Get Into It (Yuh)" milik Doja Cat.

ENTERTAINMENT WEEKLY | SCREEN RANT

