Terbuka Tentang Hubungannya dengan Lee Do Hyun, Lim Ji Yeon : Kami Saling Mendukung

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lim Ji Yeon mengungkapkan hubungannya dengan Lee Do Hyun. Keduanya menjalin hubungan sejak terlibat dalam drama The Glory pada tahun 2022. Setahun kemudian, hubungannya terkuak dan mereka mengakuinya kepada publik.

Dalam wawancara baru-baru ini untuk mempromosikan film terbarunya, Revolver, Lim Ji Yeon menceritakan sedikit tentang hubungannya. Dia mengatakan hubungannya baik-baik saja, meski harus harus berpisah sementara waktu karena Lee Do Hyun sedang menjalani wajib militer sejak Agustus 2023.

Saling mendukung

Baca juga: 7 Artis Pendatang Baru Korea Selatan yang Diprediksi Jadi Bintang Besar

Terkuaknya hubungan artis di depan publik kadang memberikan tekanan pada masing-masing individu. Namun Lim Ji Yeon menghadapinya dengan santai. “Apa yang bisa saya lakukan jika kita sudah terungkap? Bukan berarti kami bermaksud mempublikasikannya karena kami menginginkannya," katanya.

Lim Ji Yeon menceritakan bahwa dia dan Lee Do Hyun saling memberikan pengaruh positif termasuk urusan pekerjaan. Meski sama-sama berprofesi sebagai aktor, mereka tidak akan mencampuri urusan tentang pekerjaan masing-masing.

“Kami saling memberikan banyak pengaruh positif. Kami cenderung tidak menyentuh proyek satu sama lain, namun kami sangat mendukung satu sama lain, dan saya bersyukur atas keberadaannya,” ujar pemeran drama The Killing Vote itu.

Baca juga: Bocoran Film Revolver yang Dibintangi Lim Ji Yeon dan Ji Chang Wook

Salah satu momen manis mereka di depan publik adalah saat acara penghargaan Baeksang Art Awards. Lee Do Hyun saat itu menerima penghargaan sebagai Best New Actor. Dia berterima kasih kepada Lim Ji Yeon dalam pidatonya.

Sayangnya, dia tidak mendengar saat kekasihnya mengatakan hal itu, karena ada di belakang panggung untuk memberikan penghargaan. "Saya banyak mengucapkan selamat kepadanya. Bukan hanya saya, tetapi banyak orang yang memberi selamat kepada Lee Do Hyun atas kesuksesan film itu," katanya.

Film terbaru Lim Ji Yeon

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Lim Ji Yeon saat ini sedang mempromosikan film terbar yang dibintanginya Revolver. Film aksi itu bercerita tentang mantan petugas polisi bernama Ha Soo Young (diperankan Jeon Do Yeon), yang masuk penjara setelah melakukan kejahatan. Setelah dibebaskan, dia mendedikasikan dirinya pada satu tujuan hidup.

Dalam film tersebut, Lim Ji Yeon berperan sebagai Jung Yoon Sun, juga dikenal sebagai “Nyonya Jung” dari klub malam yang terlibat dalam kasus korupsi Soo Young. Dia merupakan satu-satunya orang yang mengunjungi Soo Young pada hari dia dibebaskan dari penjara.

"Sebelumnya, saya sering berperan sebagai penjahat atau karakter dalam hubungan kompetitif, tapi kali ini. Karakterku, Jung Yoon Sun, mengagumi dan ingin meniru Ha Soo Young]. Hampir akurat untuk mengatakan dia tergila-gila pada Soo Young," katanya.

Kerap berakting dengan senior, termasuk Jeon Do Yeon, Lim Ji Yeon merasa terhormat. Dia mengaku banyak belajar dari Jeon Do Yeon terutama kemampuanya untuk fokus. Dalam film yang akan tayang pada 7 Agustus 2024 ini dia juga akan beradu akting dengan Ji Chang Wook, Kim Jun Han, Kim Jong Soo dan Jung Man Sik.

STAR NEWS KOREA | SOOMPI

Pilihan editor: Lee Do Hyun Sebut Nama Lim Ji Yeon di Pidato Baeksang, Netizen Heboh