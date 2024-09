5 Peran Ikonik Lim Ji Yeon di Sejumlah Drakor

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris asal Korea Selatan Lim Ji Yeon kembali membintangi film layar lebar terbaru berjudul Revolver. Dilansir dari Soompi, dalam film ini Lim Ji Yeon akan berperan sebagai Jung Yoon Sun yang kemudian dikenal sebagai “Madam Jung”. Madam Jung merupakan pemilik sebuah kelab malam yang tengah terlibat kasus korupsi dengan seorang mantan polisi. Revolver dibintangi sejumlah aktor ternama, seperti Jeon Do Yeon, Ji Chang Wook, Kim Jun Han, Kim Jong Soo, dan Lim Ji Yeon sendiri. Revolver telah tayang di bioskop sejak 7 Agustus lalu.

Dalam film ini, Lim Ji Yeon kembali mendapatkan pujian dari para penggemar karena kedalaman karakter yang diperankannya. Sebelumnya Lim Ji Yeon telah diakui sebagai artis berbakat berkat sejumlah perannya di berbagai film dan drama. Berikut perannya yang ikonik di beberapa judul drama Korea yang pernah dibintangi oleh Lim Ji Yeon:

1. Money Heist- Korea

Money Heist merupakan serial Netflix asal Spanyol yang sangat populer di berbagai negara. Karena ratingnya sangat tinggi di Netflix akhirnya serial ini diadaptasi dijadikan drama Korea. Dalam serial versi Korea, Lim Ji Yeon berperan sebagai Seoul, sosok yang membantu menjalankan perampokan terbesar di sebuah bank setelah perjanjian bersatunya ekonomi Korea Selatan dan Korea Utara. Dalam drama ini kemunculan Lim Ji Yeon sangat singkat, namun Seoul menjadi sosok krusial yang membuat rencana kedua Profesor berhasil dijalankan.

2. The Glory

Sebuah fakta unik tentang serial ini, ternyata peran Lim Ji Yeon sebagai Park Yeon Jin merupakan peran antagonis pertama yang pernah ia dapatkan di sepanjang kariernya. Berkat drama ini pula Lim Ji Yeon meraih penghargaan aktris pendukung terbaik dalam Baeksang Awards. The Glory menceritakan balas dendam Moon Do Eun (yang diperankan oleh Song Hye Kyo), yang dibully oleh teman SMA nya Park Yeon Jin dan kawan-kawannya. Untuk bisa membuat rencana balas dendam yang matang, Moon Do Eun membutuhkan waktu hingga bertahun-tahun untuk mengumpulkan bukti kejahatan Park Yeon Jin dan gengnya.

3. Rose Mansion

Mengusung genre thriller misteri, drama ini menceritakan bagaimana sosok Ji Na (Lim Ji Yeon) harus mencari kebenaran dibalik hilangnya sosok kakak perempuannya. Dikutip dari Mydramalist, Ji Na bekerja di sebuah apartemen bernama Rose Mansion yang juga menjadi tempat menghilangnya sang kakak. Ji Na harus berpacu dengan waktu karena apartemen ini akan dihancurkan dan dibangun kembali.

Lim Ji Yeon memerankan sosok Ji Na dengan sangat baik. Dirinya membawakan karakter Ji Na sebagai sosok yang rendah diri, namun memiliki insting yang baik terutama ketika banyak penghuni apartemen yang terlihat mencurigakan. Chemistry yang dijalinnya dengan lawan mainnya Yoon Kyung Sang juga terjalin dengan sangat baik. Lim Ji Yeon sangat layak mendapatkan pujian dalam drama ini

4. The Killing Vote

The Killing Vote merupakan serial misteri yang diadaptasi dari Webtoon tentang nasib para penjahat mereka ditentukan oleh pemungutan suara nasional untuk hukuman mati. Para polisi bergelut dengan dilema mereka untuk menyelamatkan para penjahat ini dari hukuman mati yang digagas oleh sosok misteri ini atau mengikuti keinginan masyarakat yang mau penjahat dihukum dengan setimpal.

Lim Ji Yeon disini berperan sebagai Ju Hyeon yang merupakan letnan di biro keamanan nasional Korea. Sosok Ju Hyeon dalam drama ini memberi kesan dramatis karena dirinya yang asal bicara atau blak-blakan. Namun, tokoh inilah yang mampu menghidupkan drama yang bergulir di tengah ketegangan situasi setingkat nasional.

5. Lies Hidden in My Garden

Sosok Lim Ji Yeon kerap kali membintangi drama dengan genre yang berbeda daripada umumnya. Seperti dalam drakor Lies Hidden in My Garden ia berperan sebagai sosok Chu Sang Eun yang merupakan istri dari Kim Yun Beom (Choi Jaerim).

Dilansir dari Asian Wiki, Sang Eun digambarkan sebagai wanita misterius yang hidupnya berada di bawah garis kemiskinan. Ia bersama suaminya tinggal di apartemen sewaan kumuh dan sering mendapat kekerasan dari suaminya.

Kisah Sang Eun yang menderita kemudian berlanjut ketika ia dicurigai setelah bertemu dengan suami Joo Ran (Kim Tae Hee). Kehidupan Joo Ran dan Sang Eun sangat berbeda, mereka dipertemukan dengan Joo Ran yang mencari tahu sebuah misteri soal bau bangkai yang ditemukan di kebun rumahnya.

SAVINA RIZKY HAMIDA MAGANG PLUS | MEUTIA MURTI DEWI | MARVELA | SOOMPI

