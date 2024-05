5 Drakor Populer Lee Do Hyun, Aktor Pendatang Baru Pemenang Baeksang Arts Award 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lee Do Hyun adalah salah satu aktor muda Korea Selatan yang semakin bersinar di industri hiburan Korea.

Meskipun masih tergolong sebagai pendatang baru, namun kehadirannya dalam dunia akting telah menarik perhatian banyak orang.

Terutama, pencapaiannya yang menggondol Penghargaan Baeksang 2024 sebagai Aktor Terbaik dalam drama televisi.

Dikutip dari Mydramalist, berikut 5 drama Korea alias drakor populer yang membawa Lee Do Hyun meraih ketenaran yang gemilang berikut ini.

1. The Good Bad Mother

Drama ini mengikuti kisah Young Soon, seorang ibu yang merawat putranya Kang Ho sendirian. Meskipun ia sangat mencintainya, cara pengasuhannya yang ketat membuat Kang Ho melihatnya sebagai ibu yang kurang baik. Ketika Kang Ho dewasa, ia menjadi seorang jaksa yang dingin dan menjaga jarak dari ibunya.

Namun, suatu kecelakaan yang tak terduga membuatnya kembali ke desa halamannya dan mulai memperbaiki hubungannya dengan Young Soon. Teman masa kecil Kang Ho, Mi Joo, yang dikenal karena hatinya yang hangat, juga berhubungan kembali dengannya setelah kecelakaan tersebut, memberikan pengalaman yang mengubah hidupnya.

2. The Glory

The Glory mengisahkan tentang seorang siswa SMA berharap menjadi seorang arsitek. Namun, dia terpaksa meninggalkan sekolah setelah mengalami kekerasan yang mengerikan di sana. Beberapa tahun kemudian, pelaku kekerasan tersebut menikah dan memiliki seorang anak. Ketika anak itu mulai bersekolah dasar, mantan korban menjadi wali kelasnya dan mulai membalas dendam kepada pelaku dan orang-orang yang menyaksikan pengalaman traumatisnya.

3. Youth of May

Drama ini berdasarkan pada peristiwa nyata pemberontakan di Gwangju. Menceritakan tentang Hee Tae, seorang mahasiswa kedokteran yang pintar, bersama sahabatnya Kyung Soo, mengoperasikan klinik ilegal untuk membantu pelajar melarikan diri.

Suatu hari, Hee Tae bertemu Myung Hee dalam pertemuan perjodohan yang tidak direncanakan. Meskipun awalnya mereka bertemu karena alasan praktis, hubungan mereka berkembang menjadi cinta sejati. Ketika Gwangju dipenuhi semangat perjuangan demokrasi pada Mei 1980, Hee Tae dan Myung Hee harus menghadapi ujian besar dalam nasib mereka yang rumit.

4. Sweet Home

Cerita ini diambil dari webtoon Sweet Home karya Kim Kan Bi dan Hwang Young Chan. Setelah kehilangan keluarganya dalam kecelakaan, Cha Hyun Soo yang suka menyendiri pindah ke apartemen baru. Namun, ketenangannya terganggu oleh kejadian aneh di apartemennya dan di seluruh Korea. Saat orang-orang mulai berubah menjadi monster, Hyun Soo dan warga lainnya berjuang untuk bertahan hidup.

5. 18 Again

Mengikuti kisah sepasang suami istri, Jung Da Jung dan Hong Dae Young yang telah menikah hampir dua puluh tahun dan merawat anak kembar mereka bersama. Meskipun terlihat baik-baik saja, kehidupan mereka tidaklah sempurna, terutama karena omong kosong tak berujung dari Dae Young.

Ketika dia Dipecat dari pekerjaannya dan Da Jung akhirnya putus asa, dia memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai. Keputusan ini membuat Dae Young mempertimbangkan kembali hidupnya dan segala penyesalannya. Namun, secara tiba-tiba, dia berubah menjadi remaja berusia delapan belas tahun, tetapi dengan pikiran yang masih seperti orang dewasa. Dengan menggunakan nama baru, Ko Woo Young, dia mendaftar di sekolah anak-anaknya, mendapat pandangan baru tentang hidup.

Itulah 5 drakor populer yang dibintangi oleh Lee Do Hyun. Dengan serangkaian penampilan yang mengesankan dalam berbagai drama tersebut, Lee Do Hyun telah berhasil mencuri hati penonton dan mendapatkan pengakuan di industri hiburan Korea.

