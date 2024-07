7 Artis Pendatang Baru Korea Selatan yang Diprediksi Jadi Bintang Besar

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Acara penghargaan bergengsi dari Korea Selatan, Blue Dragon Series Awards ke-3 yang diselenggarakan pada Jumat, 19 Juli 2024, di Paradise City, Incheon, telah mengumumkan pemenang dari setiap nominasi. Termasuk penghargaan untuk artis pendatang baru terbaik. Pemenangnya adaah Go Youn Jung dan Lee Jung Ha. Keduanya meraih Penghargaan Daesang atau Grand Prize Blue Dragon Awards tahun ini karena akting memukau. Selain keduanya, berikut sederet aktor pendatang baru yang diprediksi memiliki karir moncer.

1. Lee Do Hyun

Lee Do Hyun adalah salah satu aktor muda Korea Selatan yang semakin bersinar di industri hiburan Korea. Meskipun masih tergolong sebagai pendatang baru,kehadirannya dalam dunia akting telah menarik perhatian banyak orang. Terutama, pencapaiannya yang menggondol Penghargaan Baeksang 2024 sebagai Aktor Terbaik dalam drama televisi. Sejauh ini, Lee Do Hyun telah membintangi sejumlah drakor, termasuk The Good Bad Mother, The Glory, Youth of May, Sweet Home, dan 18 Again.

2. Shin Hyun Seung

Dikutip dari Mydramalist, Shin Hyun Seung adalah aktor Korea Selatan di bawah naungan Earnest Entertainment. Debut aktingnya di film "Be My Boyfriend" yang tayang pada 2021. Meski tergolong aktor pendatang baru, Shin Hyun Seung telah menarik perhatian dengan visual dan bakat aktingnya yang memukau. Dikutip dari AsianWki, ia membintangi sejumlah drama termasuk serial Netflix, So Not Worth It (2021), Work Later (2021), Adamas (2022), Shooting Stars (2022), dan Behind Every Star (2022), Han River (2023), dan Secret Playlist (2023).

3. Kim Jae Won

Kim Jae Won baru saja menghiasi layar kaca dengan drama Hierarchy yang dirilis di pada 7 Juni 2024. Kim Jae Won dikenal luas setelah melakukan debut aktingnya dalam serial Filipina berbahasa Inggris, Love From Home pada 2021. Setelah debut suksesnya dalam Love From Home, Kim Jae Won mendapatkan peran dalam web drama Korea Romanced (2021), Our Blues (2022), Fall for You (2022), Dream Maker (2022), To My Star Season 2: Our Untold Stories (2022), My Life's Timeline (2022) dan Dream Maker (2022).

4. Hwang Minhyun

Dikutip dari Kprofiles.com, Hwang Minhyun adalah seorang penyanyi dan aktor Korea Selatan yang bernaung di bawah Pledis Entertainment. Ia merupakan mantan anggota boy group NU'EST dan Wanna One. Ia terjun ke dunia akting pada 2020 lalu. Saat itu, ia mendapatkan peran anak sekolahan sebagai Ko Eun Taek bersama Jung Da Bin di drama Korea, Live On (2020-2021). Setelahnya, Minhyun memainkan karakter penting di Alchemy of Souls (2022), My Lovely Liar (Juli 2023). Teranyar, dirinya akan membintangi Study Group yang tayang pada 2024, dikutip dari AsianWiki.

5. Lee Chae Min

Dikutip dari Mydramalist, Lee Chae Min adalah aktor Korea Selatan yang dikelola oleh Gold Medalist Entertainment. Lee Chae Min memulai debutnya di dunia seni peran pada 2021 dengan drama High Class. Dia berperan sebagai Sekretaris An, sekretaris pribadi dari tokoh utama Ji Sun. Namanya mulai dikenal usai membintangi Love All Play, Everyday We Are, dan Alchemy of Souls: Light and Shadow yang tayang pada 2022. Lee Chae Min kemudian mendapatkan peran pada Crash Course in Romance dan See You in My 19th Life pada 2023. Teranyar dikabarkan membintangi Hierarchy (2024) sebagai Kang Ha

6. Moon Sang Min

Moon Sang Min merupakan aktor pendatang baru yang berhasil memenangkan Best New Actor TV Series dalam Baeksang Arts Awards 2023 pada Jumat, 28 April 2023. Moon Sang Min debut akting pada 2019 melalui web drama Naver TV bertajuk 4 Reasons Why I Hate Christmas. Bintang baru berbakat ini dikenal setelah berperan sebagai polisi muda dalam drama Netflix bertajuk My Name. Setelahnya, ia membintangi sejumlah drama termasuk, Under The Queen's Umbrella 2023, Duty After School (2023), Duty After School Part 2 (2023), Wedding Impossible (2024), dan Cinderella at 2 AM (2024), dikutip dari AsianWiki.

7. Choo Young Woo

Choo Young Woo adalah aktor Korea Selatan yang dikelola oleh J,WIDE-COMPANY. Dikutip dari Mydramalist, Choo memulai debutnya pada 2021 dengan serial web BL “You Make Me Dance”. Sebelumnya, namanya sempat beken usai melakoni drama Police University (2021) dan School (2021). Dari dua drama tersebut, ia dinominasikan sebagai Best New Actor di 2021 KBS Drama Awards untuk penghargaan "Aktor Pendatang Baru Terbaik. Setelahnya, ia berperan penting dalam drama The Story of Lady Ok, (2024), Mercy for None, (2024), The Trauma Code: Heroes on Call, (2024), Oasis (2023), Once Upon a Small Town (2022), dikutip dari AsianWiki.

