Ok Taecyeon 2PM dan Seohyun SNSD Adu Akting di Drakor Sejarah

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota grup K-pop 2PM, Ok Taecyeon dan Seohyun dari Girls' Generation akan berkolaborasi dalam drama terbaru yang diadaptasi dari webtoon populer. Drama berjudul The First Night With the Duke ini dijadwalkan tayang di KBS dan telah menarik banyak perhatian sejak pengumuman casting keduanya.

Adaptasi Webtoon

Dilansir dari Theqoo, Drama Korea The First Night With the Duke merupakan adaptasi dari komik digital terkenal karya Hwang Do-tol. Kisahnya mengusung genre romansa fantasi, dengan latar yang memikat dan plot yang penuh intrik.

Cerita ini berkisah tentang seorang karakter figuran yang secara tak sengaja menghabiskan malam dengan tokoh utama pria dalam novel tersebut. Hal ini memicu serangkaian peristiwa romantis dan menegangkan.

Kisah ini awalnya merupakan webnovel atau novel digital yang sangat populer sebelum diadaptasi menjadi webtoon dan kini diadaptasi lagi menjadi drama Korea. Para penggemar sangat antusias menantikan bagaimana kisah ini akan diwujudkan dalam bentuk drama dengan visual dan akting para pemeran.

Latar Kerajaan Joseon

Dalam proses pembuatannya, cerita di webtoon berlatar kerajaan bergaya barat, namun pada adaptasi drama, kisahnya akan diatur dalam latar belakang era Joseon atau kerajaan Korea.

Pengalihan latar cerita ini memicu rasa penasaran para fans yang berharap alur kisah dalam drama ini bisa tetap sejalan dengan komiknya. Penyesuaian latar diharapkan memberikan nuansa budaya Asia yang lebih mendalam dan autentik pada kisah fantasi romansa ini.

Ok Taecyeon dan Seohyun akan memerankan karakter utama, dengan tantangan memerankan tokoh yang hidup di era yang berbeda dari masa kini. Keputusan untuk mengatur cerita di era Joseon menambah daya tarik drama ini, karena penonton akan disuguhkan dengan kostum tradisional, setting istana, dan adat istiadat yang khas dari periode tersebut.

Kolaborasi Taecyeon dan Seohyun

Dikutip dari Naver, Ok Taecyeon yang dikenal sebagai anggota 2PM telah membuktikan kemampuan aktingnya dalam berbagai proyek drama dan film.

Baru-baru ini ia terlibat dalam film Jepang Grand Maison Paris yang akan rilis musim dingin tahun ini, serta drama Netflix Soulmate yang dijadwalkan tayang pada 2025. Dengan berbagai pengalaman ini, Taecyeon diharapkan dapat memberikan penampilan yang kuat dalam drama terbaru ini.

Bintang lainnya, Seohyun, anggota Girls' Generation juga telah mengukuhkan dirinya sebagai aktris berbakat. Dia telah membintangi sejumlah drama dan film, termasuk Moral Sense, Private Life, dan Jinxed at First.

Pengalaman luasnya dalam berbagai genre menjadikannya pilihan ideal untuk peran dalam The First Night With the Duke. Para fans sangat menantikan chemistry antara Seohyun dan Taecyeon dalam drama ini.

Penggemar dari kedua aktor dan pecinta drama Korea disinyalir bakal antusias dengan kolaborasi ini. Mereka berharap drama ini akan menghadirkan cerita yang menarik, dengan akting yang memuaskan dari para pemain utamanya.

Drakor The First Night With the Duke diharapkan tidak hanya memikat hati para penggemar webtoon dan novel aslinya, tetapi juga menarik penonton baru yang menyukai drama dengan latar sejarah dan cerita yang kompleks. Dengan kombinasi dari dua bintang besar dan cerita yang kuat, drama ini berpotensi menjadi salah satu tayangan yang sukses.

