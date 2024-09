Rundown Pestapora 2024 Day 1, SBY Bakal Manggung Malam Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pestapora 2024 resmi digelar selama tiga hari, mulai Jumat, 20 September hingga Ahad, 22 September 2024 di Gambir Expo dan JIExpo Hall D2, Kemayoran, Jakarta. Tahun ini merupakan gelaran ketiga dari ajang musik yang diprakarsai oleh Boss Creator. Pestapora telah menjadi ruang temu bagi pencinta musik dari berbagai aliran, yang menggabungkan nostalgia dengan modernitas.

Dengan panggung yang penuh variasi, Pestapora tidak hanya menjadi festival musik biasa, melainkan juga wadah ekspresi bagi berbagai komunitas musik. Dalam tiga hari ini, penonton bisa menikmati aksi panggung dari musisi-musisi kenamaan, mulai dari rock, pop, hingga indie, dengan sentuhan musik tradisional dan modern.

Rundown Pestapora 2024 Day 1

Hari pertama Pestapora 2024 dimulai dengan dibukanya panggung pada pukul 14.00 WIB. Musisi lintas genre siap tampil menghibur ribuan penonton yang memadati area festival. Pestapora Stage akan dibuka dengan penampilan Maliq & D'Essentials.

Adapun yang membuat Pestapora 2024 unik adalah kehadiran penampilan spesial dari Presiden ke-6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). SBY yang dikenal memiliki hobi bermusik, beberapa kali tampil dalam acara-acara musik, dan kali ini, ia akan debut di Pestapora dan dijadwalkan tampil malam ini. Kabarnya, ia juga akan melakukan kolaborasi dan melukis di panggung.

Berikut rundown lengkap Pestapora 2024 Day 1:

1. Pestapora Stage

Maliq & D'essentials: 15.00 - 16.00

Tulus: 16.45 - 17.45

Ari Lasso: 18.45 - 19.45

SBY: 20.30 - 21.15

Hindia: 22.00 - 23.15

Slank: 00.00 - 01.00

2. Sat Set Stage

The Rain: 16.00 - 16.45

Andien: 18.00 - 18.45

Adhitia Sofyan: 19.45 - 20.30

MCPR: 21.15 - 22.00

Rebellion Rose: 23.15 - 00.00

3. Gegap Gempita Stage

Dikta Wicaksono Project: 15.45 - 16.30

Teddy Adhitya: 17.00 - 17.45

Stand Here Alone: 18.30 - 19.15

NTRL: 19.45 - 20.30

Seringai: 21.00 - 21.45

The Jansen: 22.15 - 23.00

Last Child: 23.30 - 00.30

4. Yes No Klub

YNK Mixtape: 15.00 - 16.00

Disharmonies: 16.35 - 17.05

Gowa: 17.15 - 17.45

Tarawangsawelas: 18.00 - 18.30

Baur: 18.40 - 19.15

Putu Septa dan Nata Swara: 19.25 - 19.55

Dracul: 20.05 - 20.45

Asylum Uniform: 20.55 - 21.35

Tanat Teeradakorn: 21.45 - 22.30

BHKT: 22.40 - 23.25

Prontaxan X Jockie Saputra: 23.35 - 00.35

5. Pop Up Stand Up Stage

Erwin Belo: 16.45 - 17.00

Prince XTRAVI: 18.00 - 18.30

Mukti Entut: 18.56 - 19.10

Guzman Sige: 20.25 - 20.40

ATE: 21.40 - 21.55

6. Pop UP F&B Area

Rafi Sudirman: 16.30 - 17.15

Dbatlayar: 18.00 - 18.45

7. Boss Stage

Pee Wee Gaskin: 15.45 - 16.30

Killing Me Inside: 17.00 - 17.45

Padi Reborn: 18.10 - 18.55

Glenn Fredly Live By The Bakuucakar: 19.25 - 20.25

Parade Hujan: 20.55 - 21.40

Deadsquad Horror Vision Reunited: 22.10 - 23.25

D'Masiv: 23.55 - 00.55

8. Hingar Bingar Stage

Resky Nuralyah: 15.00 - 15.30

Fani Sulf: 15.30 - 16.00

Nadhif Basalamah: 16.30 - 17.15

Monkey to Millionaire: 18.00 - 18.45

Boomerang: 19.15 - 20.00

MORFEM: 20.30 - 21.15

The CoconutTreez: 21.45 - 22.30

Jamrud: 23.00 - 23.55

9. Riang Gembira Stage

Ardhito Pramono: 15.45 - 16.30

Gusti Irwan Wibowo: 17.15 - 17.45

FSTVLST: 18.45 - 19.45

Kelompok Penerbang Roket: 20.30 - 21.15

Pamungkas: 22.00 - 23.15

Aftershine: 00.00 - 00.45

10. 24 Jamming

Det Plag Lust: 16.30 - 17.15

Maria Tambun: 18.00 - 18.45

Service Motor: 19.45 - 20.30

The Sastro: 21.15 - 22.00

Sisitipsi: 23.15 - 00.00

11. Klab Klub Stage

Heals: 15.45 - 16.30

Black Horses: 17.00 - 17.45

Farrt!: 18.00 - 18.45

Basboi and Les Musique: 19.15 - 20.00

Orkes Pensi Alis Ft. Sepik Bola: 20.30 - 21.15

Straight Answer: 21.45 - 22.30

The Paps: 23.00 - 23.45

Rub of Rub: 00.15-01.00

12. Microprogram Alt Stage

Matiasu: 15.00 - 15.30

Bin Idris: 16.00 - 16.30

Kapsul: 17.00 - 17.30

Dzulfahmi: 18.00 - 18.30

Eastcape: 19.00 - 19.30

IHCOD AGEDAS: 20.00 - 20.30

Honey: 21.00 - 21.30

Texpack: 22.00 - 22.30

The Couch Club: 23.00 - 23.30

Poris Ft. Wicivo Shawty, dll: 23.50 - 00.20

13. Paguyuban Crowd Surf Stage

The Melting Minds: 15.25 - 16.05

Rattles: 16.30 - 17.10

Rounder: 17.30 - 18.10

Enamore: 18.30 -19.10

SSSLOTHHH: 19.30 - 20.10

Enola: 20.30 - 21.10

Sigmun: 21.30 - 22.10

Murphy Radio: 22.30 - 23.10

Braysie: 23.30 - 00.10

14. Double Deck Stage

Hura-hura Club: 23.00 - 00.00

Papabeard: 00.00 - 01.00

15. Pon Your Tone

Live Music Mixing Class With Dipha Barus: 15.00 - 17.00

Baxlaxboy: 17.00 - 18.00

Rub-Rub Selecta Set: 18.00 - 19.30

Dipha Barus: 19.30 - 21.00

Dave Syauta: 21.00 - 22.15

High Therapy: 22.15 - 00.00

16. Hip Hop

Tonehead Selecta Set: 17.00 - 18.00

Yeloomob Gernaz Bagnivan: 18.15 - 19.15

Drewgon: 19.15 - 20.00

Uncle T : 20.00 - 20.45

Mister No Body: 20.45 - 21.30

Gunz: 21.30 - 22.15

Joe Million: 22.15 - 23.00

Tonehead Selecta Set: 23.00 - 00.00

Riddim Killah Soundsystem : 00.00 - 01.00

17. Earhouse

Nonaria: 15.30 - 16.15

Adi Alam: 16.45 - 17.00

Alex Teh: 19.00 - 19.45

Mad Madmen: 20.15 - 21.00

Ear Hop Collective: 21.30 - 22.30

