Spice Up Our Love Hanya 2 Episode, Drama Spin-Off No Gain No Love

TEMPO.CO, Jakarta - Prime Video mengumumkan drama spin-off dari drama Korea No Gain No Love yang berjudul Spice Up Our Love akan tayang pada Kamis, 3 Oktober 2024. Seri yang dibintangi Lee Sang Yi dan Han Ji Hyeon ini hanya terdiri dari dua episode.

Nam Ja Yeon (Han Ji Hyeon) yang berperan sebagai penulis novel web R-rated populer di No Gain No Love akan menjadi karakter utama dari novel web-nya di Spice Up Our Love, sedangkan Lee Sang Yi akan berperan sebagai kekasihnya dalam spin-off ini.

Dalam poster Spice Up Our Love yang baru-baru ini dirilis, Lee Sang Yi dan Han Ji Hyeon saling menatap dengan mesra. "Aku terbangun dan melihat diriku sebagai peran perempuan utama dari novel romansaku!" demikian tulisan yang melengkapi poster tersebut.



Berubah Jadi Karakter Utama Novel di Spice Up Our Love



No Gain No Love, Nam Ja Yeon bertemu dengan Bok Gyu Hyun (Lee Sang Yi) saat dia menggugatnya karena menulis komentar jahat tentang novel web miliknya. Namun, dalam Spice Up Our Love, Nam Ja Yeon justru mengubah dirinya menjadi karakter utama di novel web yang dia tulis bernama Seo Yeon Seo, seorang ahli gizi di sebuah perusahaan bernama GB Electric.

Di sisi lain, Bok Gyu Hyun berubah menjadi karakter utama pria, Kang Ha Jun, CEO dari GB Electric. Alur cerita novel tersebut mengikuti Ha Jun yang terkenal sangat picky terkait menu yang dikembangkan oleh Yeon Seo dengan sungguh-sungguh. Ketika kedua karakter terus berinteraksi dan akhirnya saling menyukai, kisah cinta yang penuh gairah nan manis ini pun dimulai.

Kim Hye Young yang merupakan penulis No Gain No Love adalah kreator dari Spice Up Our Love. Sementara itu, Sutradara Jung Hoon dan penulis Cho Min Jeong memimpin produksi untuk spin-off ini.

