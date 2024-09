Miley Cyrus Disebut Tak Khawatir dengan Tudingan Plagiarisme Lagu Bruno Mars

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Miley Cyrus, penyanyi pop asal Amerika Serikat, kini menghadapi gugatan pelanggaran hak cipta terkait single terbarunya ‘Flowers’ yang diduga memiliki kemiripan dengan lagu Bruno Mars ‘When I Was Your Man’. Namun, menurut sumber terdekat, Miley tidak terlalu khawatir dengan gugatan tersebut. Justru, perhatian utama Miley terletak pada potensi terungkapnya fakta bahwa lagu tersebut terinspirasi dari hubungan masa lalunya dengan sang mantan suami, Liam Hemsworth.

"Miley tidak terlalu memikirkan gugatan ini, namun ia merasa tidak nyaman jika harus mengakui bahwa lagu tersebut memang ditulis sebagai refleksi dari hubungannya dengan Liam," ujar sumber tersebut kepada Daily Mail. Lagu ‘Flowers’, yang menjadi hit pada 2023, diyakini sebagai cara Miley menyembuhkan diri dari luka perpisahannya dengan Liam setelah rumor perselingkuhan beredar.

Dugaan Kemiripan dengan Lagu Bruno Mars

Sejumlah lagu hits Bruno Mars seperti 24K, Please Me, Lazy Song dan Locked up Heaven dilarang untuk diputar di radio sebelum pukul 10 malam. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengeluarkan surat edaran terkait pelarangan pemutaran 42 lagu karena disinyalir memiliki muatan asusila. REUTERS/Mario Anzuoni

Mantan bintang Hannah Montana itu menerima gugatan dari perusahaan hak cipta berbasis di Amerika Serikat, Tempo Music Investments. Gugatan tersebut menuduh Miley Cyrus telah menjiplak lagu Bruno Mars, 'When I Was Your Man' yang dirilis pada 2012. Menurut dokumen yang diajukan ke Pengadilan Federal Los Angeles pada Senin, 16 September 2024, Tempo Music Investments mengklaim bahwa lagu 'Flowers', yang menjadi hit global Miley pada 2023, memiliki kemiripan dalam segi melodi, harmoni, progresi akord, hingga lirik dengan lagu Bruno Mars.

“Tidak dapat disangkal berdasarkan kombinasi dan jumlah kesamaan antara kedua rekaman tersebut bahwa Flowers tidak akan ada tanpa 'When I Was Your Man',” kata perwakilan dari Tempo Music Investments dalam dokumen pengadilan tersebut. Meskipun Bruno Mars tidak terlibat langsung dalam gugatan ini, pihak Tempo Music mengejar kompensasi finansial dan menuntut agar Miley berhenti mendistribusikan serta membawakan lagu tersebut.

Kekhawatiran Miley Cyrus Soal Makna Pribadi di Balik Lagu ‘Flowers’

Aktor Liam Hemsworth merangkul istrinya, Miley Cyrus saat menghadiri peragaan busana terbaru dari Yves Saint Laurent di Pantai Paradise Cove, Malibu, California, AS, Kamis, 6 Juni 2019. Pasangan seleb itu tampak kompak dengan penampilan serba hitam. REUTERS/Mario Anzuoni

Sumber yang dekat dengan Miley juga menambahkan bahwa ‘Flowers’ memiliki makna pribadi yang dalam bagi penyanyi itu. Ia dan Liam Hemsworth memiliki sejarah panjang. Mereka bertunangan pada 2012, sempat berpisah pada 2013, dan kembali bersama pada 2016. Pasangan ini menikah pada Desember 2018, namun berpisah secara resmi pada Januari 2020.

Menurut laporan Daily Mail, Miley menulis 'Flowers' sebagai bentuk penyembuhan setelah hubungannya berakhir, terutama dengan menyindir lagu ‘When I Was Your Man’ yang pernah Liam dedikasikan untuknya. Lagu tersebut kabarnya bahkan dimainkan pada acara pernikahan mereka. Sumber itu mengatakan, ‘Ia (Miley) menulis lirik yang merupakan reaksi terhadap lirik Bruno di ‘When I Was Your Man’, khususnya karena itu adalah lagu Liam untuknya”.

Penggemar Miley di media sosial juga merespons dengan menyebutkan banyak tanda-tanda tersembunyi di lagu dan video musik ‘Flowers’. Lirik yang menyebut tentang "membangun rumah dan melihatnya terbakar" dianggap merujuk pada kebakaran rumah pasangan itu di Malibu pada 2018. Selain itu, beberapa adegan dalam video musik diduga diambil di rumah tempat Liam diduga berselingkuh.

Sementara itu, Miley belum memberikan pernyataan resmi terkait gugatan tersebut dan memilih untuk menunggu proses hukum berjalan. "Saat ini, dia hanya ingin melihat bagaimana kasus ini berkembang dan berharap gugatan tersebut tidak berlanjut sampai ia harus mengungkapkan lebih banyak soal inspirasi lagunya," kata sumber tersebut.

