11 Drakor Tentang Sejarah yang Tayang di 2024, Ada Missing Crown Prince

TEMPO.CO, Jakarta - Bagi penggemar drama Korea atau drakor, istilah ‘saeguk’ mungkin sudah tidak asing lagi. Ini adalah istilah untuk drama yang mengusung genre historical atau sejarah dalam ceritanya.

Drama bergenre sejarah selalu memiliki tempat yang istimewa di kalangan penggemar drama. Drama dengan genre ini akan menyajikan tayangan yang berbeda dari biasanya. Mulai dari pakaian, aksesoris, hingga latar tempat yang berlokasi di dalam sebuah kerajaan masa lalu.

Sejumlah drama Korea yang mengusung genre sejarah pun dijadwalkan akan tayang pada 2024, setelah mengumumkan kegiatan produksinya. Lantas, apa saja drakor bergenre sejarah yang tayang di 2024? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.

1. Love Song for Illusion

Salah satu drakor bergenre sejarah yang tayang di 2024 adalah Love Song for Illusion. Drama ini mengikuti kisah Yeon Wol yang menjadi seorang pembunuh, untuk membalaskan dendam keluarganya. Setelah upayanya membunuh raja gagal, dia kemudian kehilangan ingatannya. Anehnya, dia justru terbangun dan mendapati dirinya menjadi selir Putra Mahkota.

2. Knight Flower

Le Honey dan Lee Jong Won dalam drama Knight Flower. Foto: Instagram/@mbcdrama_now

Knight Flower mengikuti kisah tentang Jo Yeo Hwa yang telah menjadi janda selama 15 tahun. Mertuanya adalah keluarga bangsawan paling bergengsi di daerah tersebut. Pada siang hari, dia tinggal dengan tenang di rumah dan tidak pernah keluar rumah.

Tetapi pada malam hari, Jo Yeo Hwa diam-diam melompati tembok sekitarnya dan merawat orang-orang yang membutuhkan bantuan. Dalam prosesnya, dia terlibat dengan seorang perwira senior bernama Park Soo Ho, dan dia mulai bermimpi tentang masa depan bersama.

3. Captivating the King

Drakor ini bercerita tentang Yi In, Raja Joseon yang merupakan pemain baduk (permainan papan berbasis strategi) yang jenius. Di sisi lain, ada Kang Hee Soo yang bekerja sebagai mata-mata. Dia menyamar sebagai pria untuk membalaskan dendam kepada Yi In. Namun, pada akhirnya Kang Hee Soo pun jatuh cinta kepada sang target, Yi In.

