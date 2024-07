7 Drama yang Pernah Dibintangi Lee Kwang Soo, Teranyar Ada No Way Out: The Roulette

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan, Lee Kwang Soo dikenal sebagai salah satu bintang di variety show Running Man. Saat ini, Lee berada di bawah naungan agensi King Kong by Starship. Ia memulai debut dalam dunia akting lewat sitkom Here He Comes pada tahun 2008.

Dilansir dari AsianWiki, Lee Kwang Soo bergabung dengan Running Man selama 11 tahun. Namun, ia memutuskan untuk meninggalkan acara tersebut karena kesulitan dalam syuting akibat cedera pergelangan kaki yang dialaminya dalam kecelakaan mobil pada tahun 2020. Aktor dengan julukan Prince of Asia ini telah banyak membintangi film hingga drama. Berikut 7 drama yang pernah dilakoni Kwang Soo.

1. No Way Out: The Roulette (2024)

Drakor terbaru yang dibintangi Lee Kwang Soo adalag No Way Out: The Roulette. Dilansir dari Soompi, berkisah tentang pertarungan antara individu yang terjebak dalam permainan berisiko tinggi tanpa jalan keluar. Drama ini semakin menarik ketika hadiah sebesar 20 miliar won (sekitar $14,4 juta) ditawarkan untuk penjahat terkenal Kim Gook Ho yang diperankan oleh Yoo Jae Myung yang akan dibebaskan dari penjara.

Lee Kwang Soo berperan sebagai Yoon Chang Jae, seorang tukang daging yang menjadi target pertama dalam permainan rolet ini. Ketika permainan kedua dimulai, Yoon Chang Jae terlibat dalam skema pembunuhan nasional yang memperebutkan hadiah 20 miliar won untuk nyawa Kim Gook Ho.

“Ini adalah proyek yang sangat bersemangat dan penuh gairah, dan saya harap para pemirsa dapat merasakan energi dan semangat itu juga,” kata Lee Kwang Soo dikutip dari Soompi. No Way Out: The Roulette akan tayang perdana pada 31 Juli.

2. Desperate Mr.X (2022)

Drama komedi yang Desperate Mr.X bercerita tentang krisis pada setiap generasi yang berusaha hidup pada era sekarang. Dilansir dari My Drama List, seorang pria bernama Mr. A secara tiba-tiba mengalami nasib sial. Ia harus berjuang untuk bertahan hidup setelah dihadapkan pada tiga masalah sekaligus, yaitu didesak untuk mengundurkan diri, berubah dari miskin menjadi kaya, dan menghadapi penuaan.

Sebagai pemeran utama, Kwang Soo berperan sebagai Yoon Daen Wook, seorang lulusan universitas bergengsi dan bekerja di sebuah perusahaan besar. Dia pikir dia akan menjalani hidupnya sebagai orang yang sukses, tetapi dia sekarang adalah pria paruh baya biasa di ambang kebangkrutan. Dilansir dari ImDB, drama berjumlah enam episode ini mendapat bintang 8,1 dari penonton.

3. The Killers Shopping List (2022)

Drama yang dibintangi Kwang Soo selanjutnya adalah The Killer's Shopping List. Serial adaptasi dari novel karya Kim Jiyoung dengan judul yang sama ini diproduksi oleh sutradara Lee Yeonhee.

Dilansir dari iQIYI, The Killer's Shopping List adalah drama thriller yang menggambarkan berbagai kejahatan, seperti kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkungan yang terlihat akrab. Drama ini berusaha mengungkap lapisan-lapisan tersembunyi dari kehidupan sehari-hari di era di mana kita hanya mengetahui permukaannya saja, namun tidak seluruh gambaran lengkapnya.

Lee Kwang Soo memerankan Ahn Daesung, seorang pekerja magang di MS Supermarket. Aktor lainnya ada Kim Seolhyun memerankan Do Ahee, seorang polisi dan kekasih Daesung. Kemudian ada Jin Heekyung memerankan Jung Minsoo, bos MS Supermarket sekaligus ibu Daesung.

4. Live (2018)

Drama seri ini mengisahkan tentang suka dan duka para polisi di sebuah kantor kepolisian. Mereka berusaha menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan sehari-hari dan mempertahankan keadilan.

Dilansir dari AsianWIki, drama ini menceritakan tentang Jung-O, yang diperankan oleh Jung Yu-Mi, hidup bersama ibu tunggalnya sementara ayahnya mengabaikan keberadaannya. Setelah lulus kuliah, Jung-O mengalami kesulitan mencari pekerjaan. Suatu hari, ia memutuskan untuk mengikuti ujian menjadi polisi. Setelah belajar selama dua tahun, Jung-O akhirnya lulus dan masuk akademi kepolisian.

Di sana, ia bertemu dengan rekan sesama kadet, Sang-Soo yang diperankan oleh Kwang Soo. Ia bekerja sebagai magang di perusahaan air dan berharap menjadi karyawan tetap. Namun, impian tersebut hancur ketika ia mengetahui bahwa perusahaan itu adalah penipuan. Dalam keputusasaan, Sang-Soo melihat pengumuman ujian menjadi polisi dan memutuskan untuk mengejar karier tersebut.

5. Hit The Top (2017)

Meskipun tidak menjadi pemeran utama dalam drama Hit the Top, namun penampilan Kwang Soo o berhasil memberikan warna tersendiri dalam drama ini.

Dilansir dari AsianWiki, Hit the Top atau yang juga dikenal dengan judul The Best Hit adalah sebuah drama komedi romantis yang mengisahkan tentang seorang penyanyi idola dari tahun 1990-an yang secara misterius terbangun di masa kini.

Dalam drama ini, Lee Kwang Soo berperan sebagai Yoon Ki, seorang teman dekat dari karakter utama yang diperankan oleh Yoon Shi Yoon. Sebagai seorang pemuda yang tumbuh bersama dengan idola tahun 90-an itu, Yoon Ki menjadi sosok yang memberikan dukungan dan membantu karakter utama untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan baru.

6. The Sound of Your Heart (2016)

Selanjutnya ada drama The Sound of Your Heart. Serial yang diangkat berdasarkan webtoon ini menceritakan kisah konyol kehidupan sehari-hari seorang kartunis yang diperankan oleh Lee Kwang Soo, pacarnya, dan keluarganya yang di bawah standar.

Dilansir dari Netflix, komik dengan judul Maeumui Sori yang digarap oleh Jo Suk ini pertama kali diterbitkan pada 8 September 2006 melalui comic.naver.com/webtoon/.

7. Dear My Friend (2016)

Terakhir ada Drama Dear My Friends yang ditulis oleh No Hee-Kyung. Dilansir dari AsianWIki, drama Korea yang dirilis tahun 2016 oleh TvN ini menampilkan sudut pandang para orang tua yang telah hidup lebih dari separuh abad tentang kehidupan yang diisi dengan cerita kerja keras para orang tua sejak muda, pengorbanan orang tua pada anak yang dilakukan secara rahasia, dan persahabatan yang erat walau banyak tantangan di dalamnya.

