Sinopsis The Double, Drama China yang Dibintangi Wu Jin Yan dan Wang Xin Yue

TEMPO.CO, Jakarta - Drama China, The Double menjadi salah satu serial yang bertahan di peringkat ‘10 Acara TV Teratas di Indonesia Hari Ini’ selama beberapa pekan terakhir. Drama yang dibintangi oleh Wu Jin Yan dan Wang Xing Yue ini mengusung genre sejarah, romantis.

Serial ini merupakan karya adaptasi dari web novel populer karya Qian Shan Cha Ke yang berjudul “Marriage of the Di Daughter.” Adapun drama ini baru tayang di Netflix pada awal Juli lalu, berbeda beberapa pekan setelah penayangannya di Negeri Tirai Bambu.

Mengangkat kisah tentang pencarian keadilan, The Double sukses menyita perhatian pecinta drama Tiongkok.

Lantas, seperti apa sinopsis The Double yang dibintangi Wu Jin Yan dan Wang Xing Yue? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini

Sinopsis The Double

Serial drama ini bercerita tentang Xue Fangfei, putri seorang hakim daerah yang berasal dari keluarga kaya. Pada awalnya, dia menjalani kehidupan yang bahagia bersama keluarga dan suaminya. Namun, dia harus kehilangan segalanya setelah mengalami perubahan besar.

Dia difitnah berselingkuh dan harus menghadapi pengkhianatan dari suaminya. Dia kemudian diselamatkan oleh Jiang Li, putri Menteri Sekretariat Pusat.

Atas kepercayaan Jiang Li, ia pun bisa kembali ke ibu kota dengan memalsukan identitasnya. Dia meminjam identitas Jiang Li dan menyamar sebagai putri Menteri Sekretariat Pusat.

Menggunakan identitas orang lain untuk membalaskan dendam, jalan Xue Fangfei ternyata tidak mudah. Dia harus menghadapi berbagai sabotase dan mempertaruhkan masa depannya agar dapat masuk ke sekolah untuk kaum muda berbakat.

Meski begitu, dia berhasil lulus dalam empat tes sulit yang kemudian membuat namanya menjadi terkenal di kalangan masyarakat. Dia pun akhirnya berhasil masuk ke lingkungan kerajaan dan terjun ke dunia politik.

Dengan bantuan Adipati Su Xiao Heng dan yang lainnya, ia berhadapan dan mampu mengatasi berbagai kesulitan. Dia terus-menerus berjuang melawan ketidakadilan, hingga akhirnya mampu menyelamatkan sang ayah yang secara tidak sengaja dipenjara.

Ia juga membantu Xiao Heng menegakkan keadilan dan melindungi rakyat kalangan bawah. Setelah perjuangan itu, dapatkah akhirnya Xue Fangfei memperoleh kembali kehidupannya yang baik?

Tentang Drama The Double

Judul: The Double

Judul lain: Marriage of the Di Daughter, Di Jia Qian Jin, Mo Yu Yun Jian

Genre: Sejarah, Romantis, Drama

Tanggal tayang perdana: 2 Juni 2024

Tanggal tayang di Netflix: 2 Juli 2024

Jumlah episode: 40

Durasi per episode: 45 menit

Tempat tayang: YOUKU, Netflix, Viki

Sutradara: Bai Yun Mo, Lu Hao Ji Ji, Ma Shi Ge

Penulis skenario: Ren Ya Nan

Adaptasi: Web novel “Marriage of the Di Daughter” karya Qian Shan Cha Ke

Bahasa: Mandarin

Asal negara: China

Rating usia penonton: Remaja di atas usia 15 tahun

Perusahaan produksi: Huanyu Entertainment

Daftar Pemain The Double

Berikut beberapa nama daftar pemain drama The Double:

Wu Jin Yan sebagai Xue Fang Fei / Jiang Li / Xue Li Wang Xing Yue sebagai Xiao Heng / Adipati SU Chen Xin Hai sebagai Ye Shi Jie Liang Yong Qi sebagai Shen Yu Rong Joe Chen Su Ke sebagai Jiang Yuan Bai Liu Xie Ning Jiang Ruo Yao Li Meng sebagai Putri Wan Ning Ai Mi sebagai Tong Er He Feng Tian sebagai Jiang Jing RUi Chen Yu Xian sebagai Jiang Yu E Chen Chiao En sebagai Ji Shu Ran

RADEN PUTRI

