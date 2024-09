Netflix akan Mengembangkan Sekuel Serial One Tree Hill

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Netflix akan mengembangkan sekuel dari serial One Tree Hill. Sekuel ini akan diproduksi oleh Warner Bros. Television, yang juga memproduksi seri asli.

Informasi lanjutan tentang penayangan sekuel ini atau detail lainnya masih belum diumumkan. Netflix maupun Warner Bros. Television belum memberikan komentar tambahan mengenai proyek ini.

1. Bintang Utama

Dikutip dari Variety, Sophia Bush dan Hilarie Burton, dua bintang utama yang memerankan karakter Brooke Davis dan Peyton Sawyer, dikonfirmasi akan terlibat dalam sekuel ini sebagai produser eksekutif sekaligus pemeran karakter mereka yang ikonik.

Danneel Ackles, yang sebelumnya memerankan Rachel Gatina, juga dikabarkan akan kembali terlibat dan akan berperan sebagai produser eksekutif melalui banner Chaos Machine miliknya bersama suaminya, Jensen Ackles. Becky Hartman-Edwards, yang dikenal lewat karyanya di Firefly Lane dan Parenthood, akan menulis dan juga menjadi produser eksekutif untuk sekuel ini.

2. Tentang One Tree Hill

Dikutip dari Deadline, serial One Tree Hill pertama kali tayang pada 2003 di The WB, yang menjadi The CW. Serial ini berlangsung selama sembilan musim, hingga episode terakhirnya pada 2012. Seri asli One Tree Hill juga dibintangi oleh Chad Michael Murray, James Lafferty, Bethany Joy Lenz, Paul Johansson, dan Lee Norris.

Seri ini berlatar di kota fiksi Tree Hill, North Carolina, dan awalnya berfokus persaingan antara dua saudara tiri, Lucas (diperankan oleh Chad Michael Murray) dan Nathan (diperankan oleh James Lafferty). Seri ini berkembang menjadi cerita tentang persahabatan, hubungan, dan drama keluarga.

Selain persaingan antara Lucas dan Nathan, serial ini juga menggali lebih dalam hubungan persahabatan, asmara, dan keluarga di kota fiktif Tree Hill, Carolina Utara. Karakter-karakter seperti Brooke Davis, Peyton Sawyer, dan Haley James Scott (diperankan oleh Bethany Joy Lenz) menjadi pusat dari banyak konflik dan alur cerita yang mendalam.

Sekuel ini dijadwalkan akan berlatar waktu 20 tahun setelah kejadian di seri asli. Fokus cerita akan mengikuti Brooke dan Peyton yang kini telah menjadi orang tua dari remaja-remaja yang menghadapi tantangan-tantangan baru. Ini tidak jauh berbeda dengan yang dihadapi di seri sebelumnya, seperti cinta, ketidakamanan, dan kesedihan.

Dalam sekuel ini, nanti karakter Brooke Davis dan Peyton Sawyer, yang menjadi sahabat karib dan seiring waktu seperti saudara, akan menghadapi tantangan baru sebagai orang tua. Brooke menikah dengan Julian Baker dan memiliki anak kembar, Davis dan Jude, yang kini akan muncul dalam versi remaja di seri terbaru ini. Peyton menikah dengan Lucas Scott, dan mereka juga akan menjadi bagian dari cerita.

