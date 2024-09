23 Film dan Serial Terbaru Netflix Tayang Mulai September 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ada lebih dari 20 film dan serial terbaru yang tayang di Netflix mulai September 2024. Beberapa di antaranya adalah film Indonesia berbagai genre, dokumenter, hingga anime.

Berikut rekomendasi 23 film dan serial terbaru di Netflix yang tayang pada September 2024:

1. Emily in Paris: Season 4: Part 2 (12 September) Baca juga: September Ceria Bagi Penggemar Drakor: Catat Tanggal Tayang 7 Drakor Anyar

Emily memiliki semua yang dia inginkan, tapi apakah itu yang ia butuhkan? Dari bermain ski di Pegunungan Alpen Prancis hingga berlibur di Roma, ia siap untuk petualangan berikutnya.



Lily Collins dalam serial Emily in Paris: Season 4: Part 2. Dok. Netflix

2. How to Make Millions Before Grandma Dies (12 September)

Baca juga: Jenna Ortega Ketakutan Lihat Michael Keaton di Lokasi Syuting Beetlejuice Beetlejuice



Seorang pemuda yang putus kuliah memutuskan untuk merawat neneknya yang sakit dengan harapan akan mendapatkan kasih sayang—dan pada akhirnya, warisan dari sang nenek.



3. The Architecture of Love (6 September)



Di New York, seorang penulis yang karyanya laris memulai perjalanan penuh cinta dan kehilangan setelah tak sengaja berjumpa dengan seorang arsitek misterius.



The Architecture of Love. Dok. Netflix

4. Siksa Kubur (16 September)



Sita meragukan agama setelah kedua orang tuanya menjadi korban bom bunuh diri. Sejak itu ia bertekad untuk membuktikan bahwa siksa kubur itu tidak ada, namun ada konsekuensi yang menanti dirinya.



5. Malam Pencabut Nyawa (26 September)

Seorang siswa SMA yang menderita insomnia setelah kematian orang tuanya memiliki kemampuan untuk masuk ke dalam alam mimpi, dan kini ia harus mengungkap sebuah misteri dengan menghadapi teror di alam tersebut.



Poster film "Malam Pencabut Nyawa". (ANTARA/HO-Base Entertainment)

6. Do You See What I See: Cerita Horor #64 - First Love (27 September)



Seorang perempuan muda yang mendambakan memiliki kekasih akhirnya bisa mewujudkan impiannya. Namun kehadiran sang kekasih ternyata bersamaan dengan terjadinya sejumlah kejadian mistis.



7. Officer Black Belt (13 September)



Seorang seniman bela diri berbakat yang selalu menolong orang yang membutuhkan bantuan bekerja sama dengan petugas masa percobaan untuk melawan dan mencegah kejahatan sebagai petugas seni bela diri.



Kim Woo Bin dalam film Officer Black Belt. Dok. Netflix

8. Billionaire Island (12 September)



Pemilik perusahaan budi daya ikan Norwegia yang kejam merencanakan akuisisi paksa bisnis pesaing setempat demi menjadi produsen salmon terbesar di dunia.



9. Uglies (13 September)



Dalam distopia futuristik dengan standar kecantikan yang dipaksakan, remaja yang menunggu bedah kosmetik wajib ini memulai perjalanan untuk mencari temannya yang hilang.



Joey King dalam film Uglies. Dok. Netflix

10. A True Gentleman (26 September)



Hidup seorang pria penghibur yang menawan berubah drastis saat ia mulai jatuh cinta, membuatnya tertantang untuk menemukan apa yang sebenarnya ia inginkan dan butuhkan.



11. Nobody Wants This (26 September)



Percikan asmara muncul antara podcaster blak-blakan dan seorang rabi lajang dalam serial komedi yang dibintangi Kristen Bell dan Adam Brody ini.



12. The Queen of Villains (19 September)

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Berlatar era ‘80-an nan liar, seorang gadis baik hati berubah jadi pegulat pro haus darah yang berjaya di pertarungan-pertarungan rusuh, membuat seisi negeri membencinya.



The Queen of Villains. Dok. Netflix

13. Rebel Ridge (6 September)



Seorang mantan Marinir menghadapi korupsi di sebuah kota kecil saat penegak hukum setempat semena-mena merampas tas berisi uang untuk membayar uang jaminan sepupunya.



14. The Perfect Couple (5 September)

Amelia akan menikah dengan salah satu keluarga terkaya di Nantucket. Namun saat sesosok mayat ditemukan pada hari pernikahannya, semua orang mendadak jadi tersangka.



15. Sector 36 (13 September)



Saat beberapa anak menghilang di tangan seorang pembunuh berantai di Sektor 36 Delhi, seorang polisi korup dipaksa menangani kasus mengerikan itu dengan segala cara.



16. Bangkok Breaking: Heaven and Hell

Seorang pekerja penyelamatan darurat berjuang bertahan di antara hidup dan mati saat terjebak dalam situasi baku tembak di wilayah kriminal kota Bangkok yang mematikan.



Bangkok Breaking: Heaven and Hell. Dok. Netflix

17. Technoboys (11 September)



Mereka berani serta ikonik, dan mereka kembali—tanpa tahu perkembangan. Sebuah boyband yang ingin populer lagi harus menghadapi dunia yang tak mereka pahami.

18. Phil Wang: Wang in There, Baby! (3 September)



Phil Wang bicara tentang nasi yang dipanaskan kembali, kecerdasan gurita, dan pentingnya mengecek fakta dalam tayangan spesial ini yang direkam di Shakespeare’s Globe di London.



19. Apollo 13: Survival (5 September)

Memakai rekaman dan berbagai wawancara asli, film dokumenter ini menceritakan kisah menegangkan Apollo 13 dan upayanya membawa pulang para astronautnya dengan selamat.



20. Caught in the Web: The Murders Behind Zona Divas (5 September)



Di wilayah kelam Mexico City, para perempuan muda yang mencari stabilitas diperdaya menuju situs eksploitasi seksual, berujung pada serangkaian pembunuhan.



21. What’s Next? The Future with Bill Gates (18 September)



Bergabunglah dengan filantropis visioner Bill Gates saat ia menyelidiki isu-isu global yang mendesak dan mengungkap berbagai teknologi canggih yang akan mengubah dunia.

22. ONE PIECE: Impel Down (1 September)

Luffy dengan berani memulai perjalanan untuk menyelamatkan saudaranya, Ace, yang ditahan di dalam penjara bawah air Impel Down yang terkenal kejam.



23. Twilight of the Gods (19 September)

Setelah raja manusia, Leif, dan kesatria bertekad baja, Sigrid, saling jatuh cinta, Thor melepaskan amukan teror yang membuatnya keduanya melakukan misi balas dendam kejam.

Pilihan Editor: Mirip The Frog, 3 Drama Korea Kriminal Ini Tayang di Netflix