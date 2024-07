Tampil Perdana di Indonesia, Alec Benjamin Nyanyikan 14 Lagu di We The Fest 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Alec Benjamin tampil untuk pertama kalinya di Indonesia dalam We The Fest 2024 hari pertama, Jumat, 19 Juli. Dia mulai menyapa para penggemar di GBK Sport Complex Senayan, Jakarta Pusat dengan memasuki panggung sekitar pukul 20.26 WIB. Alec Benjamin menampilkan total 14 lagu setlist terbaiknya pada konser perdananya di Tanah Air.

Musisi asal Amerika Serikat ini bergaya kasual, mengenakan atasan kaus dan celana pendek serba hitam. Tak lupa, dia membawa gitar akustik sambil melantunkan lagu yang dibuka dengan 'I Sent My Therapist To Therapy.'

Alec Benjamin

Setelah membawakan lagu pembuka, Alec Benjamin berhenti sejenak. Dia menyapa para penggemarnya. "Terima kasih telang mengundangku," katanya antusias. "It's pretty cool," ujar Alec melihat suasana panggung yang penuh di bagian bawah dan cukup ramai di kursi bagian atas.

"I love you too," kata Alec membalas teriakan salah satu penonton yang antusias menyaksikan penampilannya di We The Fest (WTF). Dia pun menanyakan nama penggemar itu dan lantas mengambil hadiah dari fans terpilih.

Penampilan penyanyi bernama lengkap Alec Shane Benjamin ini berlanjut dengan lagu 'If We Have Each Other.' Lagi, dia berterima kasih kepada para penonton yang telah hadir sambil memperkenalkan diri. Energi mereka yang luar biasa, tutur Alec, membuatnya makin semangat memberikan penampilan terbaiknya.

Usai membawakan lagu 'The Way You Felt,' dia kembali berbincang-bincang dengan penonton. Tampil di Jakarta merupakan sebuah hal yang besar, katanya. Pada lagu keempat, 'Devil Doesn't Bargain,' penyanyi dan pencipta lagu berusia 28 tahun itu lagi-lagi membalas teriakan penonton "I love you."

Alec Benjamin Tutup Penampilannya dengan Lagu 'Let Me Down Slowly'

Konser pun berlanjut dengan nyanyian dan petikan gitar khas Alec Benjamin. 'Mind Is A Prison,' 'Pick Me,' 'Must Have Been The Wind,' 'Jesus In LA,' 'Water Fountain,' 'Boy In The Bubble,' 'Outrunning Karma,' 'dan 'If I Killed Someone For You,' merupakan lagu selanjutnya yang membuat fans bergoyang sambil bernyanyi bersama.

"Aku masih punya lagu lainnya untuk kalian semua," ucap Alec sambil istirahat sejenak. Masih bersemangat, dia lantas menyanyikan lagu barunya berjudul 'Sacrifice Tomorrow.'

Penampilan Alec Benjamin ditutup dengan lagu pamungkas yang tak lain merupakan single yang paling terkenal 'Let Me Down Slowly.' Saat penampilan terakhirnya, semua penonton ikut bernyanyi, "Let me down, down, let me down, down, let me down," nyanyi Alec yang diikuti kompak oleh para penonton.

Terakhir, Alec kembali berterima kasih kepada fans setianya yang sudah hadir dan penonton lainnya yang sudah menikmati penampilan perdananya di We The Fest persembahan Ismaya Live. Selain Alec Benjamin, WTF edisi ke-10 ini turut menghadirkan nama besar, antara lain; J Balvin, Joji, Peggy Gou sebagai headliner, serta Bibi, Omar Apollo, Turnstile, XG, Russ,Henry Moodie, JOPLYN, Dipha Barus, Lastlings, Marcell, Oliver Tree, Maliq & D’Essentials, Peach Pit, Tiger JK & Yoon MiRae, Teddy Adhitya, Gangga, Ylona Garcia, 3 Diva, Ali, Bilal Indrajaya, Nadin Amizah, Bernadya, Sal Priadi, Mahalini, Rizky Febian, Reality Club, dan masih banyak lagi.

