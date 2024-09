Lyodra Ginting Tampil di Misa Agung, Bahagia akan Dapat Berkat Langsung dari Paus Fransiskus

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Lyodra Ginting merasakan momen bersejarah pada Kamis, 5 September 2024. Ia dijadwalkan tampil di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, dalam Misa Agung yang dipimpin Sri Paus Fransiskus. Lyodra tak hanya mendapat kesempatan untuk mengiringi momen sakral tersebut di hadapan puluhan ribu umat Katolik, tetapi juga akan menerima berkat langsung dari pemimpin gereja Katolik se-dunia tersebut.

Pelantun ‘Pesan Terakhir’ itu menyampaikan perasaannya melalui media sosial, ia mengungkapkan betapa spesialnya kesempatan ini untuknya. “Bukan cuma nyanyi, tapi besok aku dapat berkat langsung sama Pope. Ini sihh yang bikin aku merinding, enggak bisa ngomong,” tulis Lyodra Ginting dalam pesan broadcast di Instagramnya hari ini.

Ia merasa kesempatan tersebut juga merupakan bentuk berkat dari Tuhan dan menunjukkan betapa baiknya Tuhan padanya. “Kayak Tuhan baik banget ya?? Baik bgtttt. The more you trust God, the more He amazes you (Semakin kamu percaya Tuhan, semakin Dia membuatmu kagum),” tulisnya menambahkan.

Lagu yang Akan Dibawakan Lyodra Saat Misa Agung

Sebelumnya, menjelang acara, Lyodra telah melakukan gladi resik bersama Romo Aloysius Tamnge MSC, yang akan tampil bersamanya. Dalam momen yang dibagikan oleh Romo Erwin Santoso MSF melalui Instagram pribadinya, penyanyi kelahiran 2003 itu tampak berdiri di atas panggung dengan Romo Aloysius. Keduanya akan membawakan lagu misa dari Peace Prayer of St. Francis berjudul ‘Make Me a Channel of Your Peace’.

Selain itu, Lyodra juga akan menyanyikan lagu rohani ‘Doa Kami (Doa Bagi Bangsa)’ yang dipopulerkan oleh JPCC Worship dan diciptakan oleh Sari Simorangkir. Melansir dari susunan acara yang dibagikan oleh Komisi Komunikasi Sosial Konferensi Waligereja Indonesia (Komsos KWI), Lyodra dijadwalkan tampil sebelum dan setelah misa.

Kegiatan Paus Fransiskus di Jakarta Hari Ini

Hari ini, Sri Paus Fransiskus memulai serangkaian kegiatan di Jakarta. Ia melakukan pertemuan dengan tokoh antaragama di Masjid Istiqlal sekitar pukul 09.00 WIB, lalu dilanjutkan dengan pertemuan dengan penerima manfaat organisasi amal di kantor KWI pada pukul 10.15 WIB. Puncak acara yakni Paus Fransiskus akan memimpin Misa Agung di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) pada pukul 17.00 WIB, yang dihadiri oleh lebih dari 80 ribu umat Katolik Tanah Air.

Pemimpin tertinggi gereja Katolik se-dunia itu melakukan kunjungan apostolik ke Indonesia sejak 3 September lalu hingga 6 September. Kunjungan ini bertujuan untuk menyebarluaskan pesan perdamaian, kemanusiaan, dan dialog lintas agama. Setelah ke Indonesia, Paus Fransiskus akan melanjutkan kunjungan ke Papua Nugini pada 6-9 September 2024, Timor Leste pada 9-11 September 2024, dan diakhiri di Singapura pada 11-13 September 2024.

