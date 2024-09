Mengenal Golden Child, Grup Korea yang Kini Berlanjut 7 Orang

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tiga anggota Golden Child, yaitu Bomin, TAG, dan Jibeom hengkang dari grup dan agensi Woollim Entertainment. Golden Child akan melanjutkan karier grup dengan tujuh anggota. Laporan Soompi, Selasa, 27 Agustus 2024, dikutip Antara, Woollim Entertainment merilis pernyataan, "Kami baru-baru ini memperbarui kontrak dengan lima anggota Golden Child, yaitu Lee Jangjun, Bae Seungmin, Bong Jaehyun, Kim Donghyun, dan Hong Joochan".

"Woollim Entertainment akan berinvestasi penuh dan mendukung aktivitas masa depan anggota Golden Child Lee Jangjun, Bae Seungmin, Bong Jaehyun, Kim Donghyun, Hong Joochan, Lee Daeyeol, dan Y."

Profil Golden Child

Dikutip dari KProfiles, Golden Child debut sebagai 11 anggota pada 28 Agustus 2017. Golden Child merilis album Gol Cha dengan lagu utama DamDaDi. Album Golden Child Gol Cha meraih peringkat pertama di tangga lagu musik terbesar di Jepang, Tower Records. Pada 16 Oktober, mereka merilis soundtrack Love Letter untuk 20th Century Boy and Girl. Golden Child tampil di acara Woolim Chick pada 2017.

Selama perjalanan karier mereka kepergian tiga anggota grup pada 27 Agustus 2024, bukan yang pertama. Pada 2018, Jaseok mengundurkan diri dari grup tersebut karena alasan kesehatan. Pada 2018, Golden Child mengadakan acara jumpa penggemar pertama di Seoul, Korea Selatan. Acara jumpa penggemar kedua diadakan di Nagoya, Jepang. Beberapa tahun sepanjang kariernya, Golden Child makin berkembang tetangga dan Asia dengan tampil di Thailand dalam acara KCON LA pada 2018 dan KCON NY di Tokyo Jepang.

Golden Child melangsungkan konser pertama bertajuk Future and Past pada 2020. Konser yang diadakan di Blue Square I – Market Hall (Seoul). Tiket konser tersebut terjual habis dengan sistem pre-order. Tahun- tahun berikutnya karier Golden Child Child semakin melejit dengan mengeluarkan beberapa judul album seperti Without You, Take A Leap, dan Pump It Up.

Anggota Golden Child, Lee Daeyeol, Y, Lee Jangjun, Bae Seungmin, Bong Jaehyun, Kim Donghyun, Hong Joochan melanjutkan aktivitas sebagai grup beranggota tujuh orang. Mereka juga akan tetap melanjutkan aktivitas grup maupun individu naungan agensi tersebut.

