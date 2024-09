Momen Bahagia dan Lucu Uskup Agung Melbourne Saat Temani Paus Fransiskus di Indonesia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Paus Fransiskus, pemimpin tertinggi gereja Katolik sekaligus Kepala Negara Vatikan telah tiba di Indonesia pada Selasa, 3 September 2024. Namun, di balik kedatangan bersejarah ini, ada momen-momen lucu dan menyenangkan yang melibatkan Uskup Agung Melbourne, Peter Andrew Comensoli.

Uskup Agung Berpose di Eskalator Sarinah

Pada Rabu, 4 September 2024, Uskup Comensoli mengunggah sebuah cuitan di akun X pribadinya, yang memperlihatkan kegembiraan dirinya dan rombongan saat menjelajahi Jakarta. Dalam unggahan tersebut, Uskup Comensoli berpose di depan eskalator di Sarinah, pusat perbelanjaan di Jakarta Pusat. Ia menulis, "Hal-hal yang dilakukan uskup internasional di Jakarta, sambil menunggu acara kepausan dimulai. Kami berada di eskalator pertama yang beroperasi di Indonesia."

Cuitan ini menjadi perhatian warganet, banyak dari mereka yang merespons dengan jawaban lucu. Beberapa warganet berkomentar, "Sir, beside Sarinah sonoan dikit there is ketoprak very delicious, do you know ketoprak sir, pokoke enak pisan," atau "Bro livin the best life." Tak sedikit pula yang menyemangati, seperti komentar, "Menyala Romo-Romo kuuu."

Salah Kira Tanah Abang sebagai Masjid Istiqlal

Namun, bukan hanya kunjungan ke Sarinah yang menjadi sorotan. Sebelumnya, cuitan Uskup Agung Melbourne ini ramai di media sosial karena salah mengira Tanah Abang sebagai Masjid Istiqlal. Uskup Comensoli yang turut serta dalam rombongan Paus Fransiskus ini sebelumnya tiba di Jakarta pada 3 September lalu.

Setibanya di Jakarta, ia mengunggah beberapa foto di akun X-nya pada pukul 09.54 WIB. Salah satu foto yang dibagikannya menampilkan sebuah bangunan yang ia kira sebagai Masjid Istiqlal. “Foto pertama di siang hari dari Jakarta (dan satu foto dari kemarin malam di dalam mobil dengan pengawalan polisi). Saya pikir itu adalah Masjid Istiqlal di salah satu foto, tempat pertemuan lintas agama dengan Paus Fransiskus akan berlangsung,” tulis Uskup Comensoli.

Namun, rupanya foto tersebut menunjukkan Pasar Tanah Abang, bukan masjid ikonik tersebut. Meskipun memiliki desain arsitektur khas Timur Tengah, foto tersebut tidak menunjukkan ciri-ciri khas Masjid Istiqlal yang sebenarnya. Tak lama, cuitan Uskup Comensoli menarik perhatian warganet, saat ini unggahan tersebut sudah dilihat dengan lebih dari 1,6 juta kali. Banyak dari mereka yang merasa terhibur sekaligus mengoreksi kesalahan tersebut.

Beberapa komentar lucu warganet meliputi, “That one is Land Brother Market, sir. Istiqlal mosque sonoan dikit,” atau, “Ya desainnya mirip Masjid jadi kami maklum kalau ada yang salah mengira itu masjid, tapi maaf pak, itu pasar Tanah Abang, bapak bisa ke sana beli baju murah pak,” tulis warganet lainnya.“Its Istiqlal sibling, sir,” tulis salah satu warganet. “True! The locals call it 'Pasar Tanah Abang Blok A'. The 'A' stands for 'Allah'," imbuh warganet yang lain, ikut meramaikan.

Menanggapi viralnya kesalahan tersebut, Uskup Peter Comensoli mengucapkan terima kasih atas koreksi yang diterima. “Terima kasih untuk koreksinya - God V Mammon,” tulisnya. Uskup Comensoli kemudian mengunggah foto Masjid Istiqlal yang asli dengan keterangan,"Sekarang saya memiliki foto gedung yang tepat, meskipun terhalang oleh tenda untuk persiapan besok. Saya akan mencoba dan mendapatkan foto yang lebih baik jika saya bisa."

Paus Fransiskus berada di Indonesia dari 3 hingga 6 September 2024. Selama di Jakarta, ia akan memimpin Misa Agung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 5 September 2024. Kunjungan ini merupakan bagian dari perjalanan apostolik Paus Fransiskus untuk menyebarluaskan pesan perdamaian, kemanusiaan, dan dialog lintas agama. Setelah Indonesia, Paus Fransiskus akan melanjutkan kunjungan ke Papua Nugini pada 6-9 September 2024, Timor Leste pada 9-11 September 2024, dan diakhiri di Singapura pada 11-13 September 2024.

Saat mendampingi kunjungan Paus, Uskup Agung Melbourne cukup sering mengunggah foto dan video yang memperlihatkan suasana penyambutan Bapa Suci umat Katolik ini. Ia mengunggah saat Paus bertemu dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar dan suasana di dalam Stadion GBK yang memperlihatkan puluhan ribu umat Katolik bersiap mengikuti misa bersama Paus Fransiskus, sore ini.

