Khidmat, Angel Pieters dan Lyodra Ginting Bernyanyi di Misa Agung Paus Fransiskus

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi, Angel Pieters memukau ribuan umat Katolik dalam Misa Agung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), pada Kamis petang, 5 September 2024. Sebelum Misa dimulai, penyanyi jebolan Idola Cilik 2008 itu mempersembahkan lagu rohani ‘Goodness of God’ yang dipopulerkan oleh Bethel Music dan Jenn Johnson.

Angel Pieters Jadi Penampil Pembuka Sebelum Misa Agung

Mengenakan gaun serba putih, Angel tampak percaya diri di panggung. Selama ini, ia dikenal sebagai penyanyi rohani dengan karya-karyanya seperti ‘Kemurahan Tuhan’ dan ‘Ku Nyanyi Haleluya’, ‘AnugerahMu Mempesona', 'Masih Ada Jalannya Tuhan', 'Tuhan Menggerakkan TanganNya', dan masih banyak lagi.

Tak sendirian, ia juga bernyanyi bersama rekan duetnya, Louis Bertrand, seorang penyanyi tunanetra. Lantunan suara Louis dan Angel semakin memperdalam rasa kekhusyukan sebelum misa dimulai.

Lyodra Ginting Ikut Bawakan Beberapa Lagu Rohani

Penyanyi Lyodra Ginting turut meramaikan acara dengan menyanyikan lagu rohani ‘Make Me a Channel of Your Peace’ sebelum Misa Agung digelar. Mengenakan pakaian adat Batak Karo berwarna merah dengan hiasan berwarna emas, penyanyi jebolan Indonesian Idol musim ke-10 itu berduet dengan Romo Aloysius Tamnge MSC. Lagu tersebut diambil dari Peace Prayer of St. Francis, dan dibawakan dengan khidmat.

Pada akhir misa, Lyodra kembali tampil berduet dengan Anton dari ‘Jamaica Café’ menyanyikan ‘The Prayer’, lagu rohani yang dipopulerkan oleh Celine Dion dan Andrea Bocelli pada 2006. Penyanyi bernama asli Lyodra Margareta Ginting itu juga membawakan lagu rohani ‘Doa Kami (Doa Bagi Bangsa)’ bersama para romo.

Baca juga: Ini Bentuk Nofikasi Azan Magrib di TV Saat Live Paus Fransiskus Pimpin Misa

Lyodra saat bersiap tampil dalam rangkaian Misa Agung Paus Fransiskus. Foto Vatican News.

Momen Pemberkatan Lyodra oleh Paus Fransiskus

Selain bernyanyi, Lyodra juga mendapatkan momen istimewa di acara Misa Agung. Saat prosesi persembahan, Lyodra terlihat berjalan dengan tenang di belakang sebuah keluarga yang mengenakan pakaian adat Jawa. Ketika maju ke altar, Lyodra mendapat berkat langsung dari Paus Fransiskus. Momen ini diabadikan dengan penuh haru, terutama ketika Paus tersenyum kepadanya. Setelah menerima berkat, Lyodra membungkuk dengan rasa hormat dan turun dari altar.

Misa Agung yang dipimpin Sri Paus Fransiskus ini berlangsung lancar dan khidmat, dan dihadiri lebih dari 86 ribu umat. Sebagian besar umat berada di Stadion Utama GBK, sisanya, sekitar 20 ribu orang di Stadion Madya GBK. Jutaan umat Katolik lainnya mengikuti secara daring di Gereja Katedral dan gereja Katolik lainnya. Dalam misa ini, Paus menyampaikan pesan perdamaian dan kemanusiaan, mengajak umat untuk hidup dalam keharmonisan dan cinta kasih.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Saat tiba di GBK, Paus disambut langsung oleh Presiden Joko Widodo yang didampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia adalah bagian dari perjalanan apostoliknya di kawasan Asia-Pasifik. Sebelum memimpin misa di GBK, Paus Fransiskus mengunjungi Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta.

Selama kunjungannya di Indonesia sejak 3 September, Paus Fransiskus berfokus pada penyebaran pesan perdamaian, kemanusiaan, dan harmoni lintas agama. Ia akan melanjutkan kunjungannya pada 6 September. Setelah Indonesia, Paus akan berkunjung ke Papua Nugini, Timor Leste, dan Singapura.

INDONESIAN PAPAL VISIT COMMITTE

Pilihan Editor: Lyodra Ginting Tampil di Misa Agung, Bahagia akan Dapat Berkat Langsung dari Paus Fransiskus