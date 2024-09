Bintangi Drakor Family By Choice, Hwang In Youp Tunjukkan Kepribadian Dewasa

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hwang In Youp mengungkapkan karakter yang diperankannya dalam drama terbaru Family by Choice. Dalam drama tersebut dia akan beradu akting dengan Jung Chae Yeon dan Bae Hyeon Seong, serta Choi Moo Sung dan Choi Won Young. Dalam potongan gambar yang dibagikan, dia mengenakan seragam SMA, mengingkatkan pada peran sebelumnya dalam True Beauty.

Namun ceritanya berbeda, Family by Choice mengungkap kisah romansa tiga orang yang tidak memiliki hubungan darah tetapi menghabiskan masa remaja mereka bersama. Sempat berpisah selama 10 tahun dan kembali menjalani kehidupan bersama, tetap bersikeras bahwa mereka adalah keluarga.

Tentang Family by Choice

Dalam teaser-nya diawali dengan tampilan sebuah keluarga yang tidak memiliki hubungan darah namun tetap diidentifikasi sebagai keluarga. Keluarga tersebut terdiri dari dua ayah, Yoon Jung Jae diperankan Choi Won Young dan Kim Dae Wook, diperankan Choi Moo Sung, serta tiga anak, Kim San Ha, Yoon Ju Won, dan Kang Hae Jun.

Orang-orang di sekitar mereka sering skeptis apakah mereka benar-benar keluarga. Namun mereka berhasil membuktikan menjadi keluarga yang penuh kasih sayang, mulai dari saling mengomel dan mengungkapkan kekhawatiran hingga berbagi makanan lezat bersama di meja makan keluarga.

Karakter Hwang In Youp

Hwang In Youp akan berperan sebagai Kim San Ha, pemuda tampan yang tampak tidak kekurangan. Tapi di balik penampilannya, dia memiliki kepribadian yang kuat. Pengalaman traumatis di masa kecilnya, membuat dia menjadi dewasa lebih cepat daripada teman-temannya. Selain itu, dia juga memiliki kebiasaan memendam emosi dan menanggung kesulitan secara diam-diam.

Kim San Ha menemukan sesuatu yang menyenangkan dalam hubungannya dengan Yoon Ju Won (Jung Chaeyeon) dan Kang Hae Jun (Bae Hyeon Seong), serta Kim Dae Wook dan Yoon Ju Won, yang telah seperti keluarga baginya sejak kecil. Meski begitu, Kim San Ha sempat berpisah dengan orang-orang yang membuatnya merasa layak untuk dicintai selama 10 tahun.

Hwang In Youp menjelaskan profil karakter Kim Han Sa memiliki kepribadian dewasa. "Hargai waktu di depan lebih dari waktu yang telah berlalu,” tulisnya sebagai motto Kim San Ha. Sedangkan untuk menggambarkan karakternya, dia memilih tiga kata yaitu, “keluarga”, “jenius akademis”, dan “tsundere” (artinya perilaku lahiriah yang dingin namun sebenarnya hangat dan penuh perhatian).

Dalam profil karakter tersebut, juga terungkap bahwa posisi Kim San Ha adalah sebagai wali Yoon Ju Won dan Kang Hae Jun. Nama panggilannya adalah AI (kecerdasan buatan). Dia saat ini paling tertarik pada CSAT atau Tes Kemampuan Skolastik Perguruan Tinggi dan Yoon Ju Won. Sementara impian masa depannya adalah menjadi seorang dokter.

Penasaran dengan karakter Hwang In Youp kali ini? Drama Family By Choice akan tayang mulai 9 Oktober 2024, setiap Rabu di JTBC Korea.

SOOMPI

