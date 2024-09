Cerita Once Mekel Jadi Vokalis di The Guardian of Nusantara Karya Alffy Rev

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komposer sekaligus YouTuber Alffy Rev menggaet Once Mekel dan Novia Bachmid sebagai vokalis dalam lagu ‘The Guardian of Nusantara’. Video musik untuk karya terbarunya ini telah dirilis pada 17 Agustus 2024 di kanal YouTube-nya. Dalam video tersebut, Alffy menggabungkan teknik animasi cinema 4D canggih dengan gambar-gambar megah dari Candi Sukuh di Karanganyar dan berbagai lokasi di Bali.

Karya tersebut juga dibuat untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Per Selasa, 3 September 2024, video musik tersebut telah ditonton lebih dari 3,9 juta kali dan sempat menduduki posisi ketiga dalam Trending Topic YouTube. Alffy Rev memang dikenal melalui beberapa karyanya, seperti Wonderland Indonesia, The Spirit of Papua, serta The Beauty of Bali.

Once Mekel Pertama Kali Kolaborasi dengan Alffy Rev

Kekuatan vokal khas Once menyatu dengan visual megah yang ditampilkan dalam video musik tersebut. Once mengungkapkan bahwa kolaborasi ini merupakan lanjutan dari perkenalannya dengan Alffy Rev sejak lama.

“Perkenalan saya dengan Alffy cukup lama. Kami sering berkolaborasi dalam konser-konser dengan PAPPRI yang mengusung tema cinta tanah air, seperti Festival Kebangsaan,” tuturnya, dikutip melalui keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Selasa, 3 September 2024.

Festival tersebut, kata Once, bertujuan mempertemukan seniman, musisi, dan akademisi dalam semangat persatuan dan kebangsaan. Alffy juga sering diundang untuk tampil dan berbicara di acara tersebut. Menurutnya, Alffy memiliki latar belakang pendidikan musik dan visual yang unik, yang sangat berkontribusi pada kualitas karya-karyanya.

“Maka ketika dia mengajak saya untuk ikutan dalam proyek ini saya sangat senang. Kami melakukan workshop dan rekaman di Bali beberapa hari dan kemudian melakukan syuting video musik di beberapa minggu berikutnya,” ungkap Once.

Proses kreatif ‘The Guardian of Nusantara’ dilakukan dengan serius. Menurut Once, workshop dan rekaman lagu ini dilakukan di Bali, bahkan pemeran dalam video musik ini juga melibatkan banyak seniman seperti Bintang Edma Rizqi, Sudjiwo Tejo dan Novia Bachmid. “Saya berharap lagu dan video ini dapat memperkuat rasa cinta bangsa dan tanah air Indonesia khususnya buat generasi muda bangsa,” kata pelantun ‘Dealova’ itu.

Tentang ‘The Guardian of Nusantara’

‘The Guardian of Nusantara’ bercerita tentang Wisnu, seorang pemuda yang memiliki tugas besar untuk mengarungi Nusantara. Sebagai putra titisan maharaja Nusantara, Wisnu terpilih untuk melaksanakan penghormatan kepada Garuda, penjaga Nusantara, yang dilakukan setiap seratus tahun sekali.

Dengan berbagai petunjuk dari leluhurnya, Wisnu memulai perjalanan panjang yang dipenuhi keajaiban dan rintangan. Karya ini tidak hanya merayakan kemerdekaan Indonesia tetapi juga menonjolkan keragaman dan keindahan budaya nusantara melalui eksplorasi visual yang atraktif.

