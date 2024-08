Jaz Hayat Sempat Takut Remake Lagu Fly Me to the Moon

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Jaz Hayat atau Jaz menyanyikan ulang lagu populer karya Bart Howard, 'Fly Me to the Moon'. Perilisan tersebut sekaligus menjadi bagian dari promo film terbaru Sony Pictures, Fly Me to the Moon yang dibintangi oleh Scarlett Johansson dan Channing Tatum.

Lagu 'Fly Me to the Moon' diciptakan Bart Howard pada 1954 dengan memakai judul awal 'In Other Words'. Versi yang paling terkenal adalah versi yang dinyanyikan Frank Sinatra pada 1964 dan dimuat di album It Might as Well Be Swing. Menurut Howard sendiri, pada saat versi Sinatra muncul, mungkin lagu ini sudah memiliki lebih dari 100 versi dengan penyanyi berbeda.

"Aku merasa terhormat karena mendapat kesempatan untuk menyanyikan ulang salah satu lagu klasik yang sudah berkali-kali dilantunkan oleh berbagai penyanyi. Terima kasih kepada Sony Pictures karena sudah memilih aku langsung untuk menyanyikan lagu ini," kata Jaz dalam siaran pers.



Fly Me to the Moon Versi Jaz



Meski mengusung genre jazz, namun untuk versi terbaru ini, aransemen 'Fly Me to the Moon' akan disesuaikan dengan karakteristik Jaz. Penyanyi kelahiran Brunei Darussalam, 5 Mei 1993 ini mengaku belum pernah menyanyikan lagu bergenre jazz murni.

“Aransemen lagu ini pun dibuat menyesuaikan dengan ciri khas dan sentuhan yang dimiliki seorang Jaz. Jadi, untuk para penggemar Jaz yang selama ini sudah terbiasa mendengar Jaz bernyanyi genre pop, tidak akan kaget saat mendengar 'Fly Me to the Moon' yang cenderung ke arah jazz," katanya.



Ketakukan Jaz Nyanyikan Ulang Lagu Fly Me to the Moon

Prosesnya sendiri terbilang cepat karena hanya memakan waktu dua minggu, mulai dari rekaman hingga pembuatan video musik. Jaz bersyukur banyak pihak yang membantu pengerjaan single ini sehingga ia tidak menemui hambatan yang berarti. Namun, Jaz mengakui bahwa ia sempat merasakan keraguan untuk menyanyikan lagu legendaris ini.

"Jujur, ada rasa takut saat harus menyanyikan 'Fly Me to the Moon' karena memberikan nyawa di lagu ini cukup sulit mengingat ada banyak sekali versi di luar sana oleh penyanyi berbeda. Tapi, karena sudah diberi kepercayaan oleh pihak Sony Pictures, maka aku akan menyanyikan versiku dengan sebaik-baiknya. Semoga hasilnya tidak mengecewakan," ucapnya.

Harapan Jaz, lagu 'Fly Me to the Moon' versinya ini bisa diterima oleh seluruh masyarakat. Terutama para penikmat musik, baik penyuka genre jazz yang mengetahui versi klasik dari lagu ini maupun penyuka musik secara umum yang belum pernah mendengarnya.

"Ini adalah lagu yang sangat digemari banyak orang dan juga legendaris, aku harap 'Fly Me to the Moon' terbaru ini bisa diterima dan dinikmati semua orang juga," katanya. Single terbaru Jaz, 'Fly Me to the Moon', bisa didengar di platform musik digital.

