Bakal Main di Drama Korea Dear Hyeri, Ini Daftar Drama Lee Jin Wook

TEMPO.CO, Jakarta - Lee Jin Wook akan kembali dengan karya terbarunya melalui drama Korea atau drakor Dear Hyeri. Dalam drama yang akan tayang pada 23 September 2024 itu, Lee Jin Wook akan beradu akting dengan aktris pemeran Mr Queen, Shin Hye Sun.

Menjelang perilisannya, Dear Hyeri telah merilis teaser baru yang membuat penontonnya penasaran. Teaser itu menampilkan dinamika yang kontras dari dua hubungan berbeda. Pertama, hubungan romansa yang kompleks antara Joo Eun Ho dan Jung Hyun Oh, dan romansa yang sedang berbunga-bunga antara Joo Hye Ri dan Kang Joo Yeon.

Adapun di drama ini Lee Jin Wook akan berperan sebagai Jung Hyun Oh yang merupakan mantan pacar Joo Eun Ho. Diceritakan, mereka putus setelah delapan tahun bersama. Perpisahan itu pun membawa luka untuk keduanya meski berusaha terlihat baik-baik saja.

Kombinasi Lee Jin Wook dan Shin Hye Sun dalam drama ini menuai antisipasi tinggi dari penggemar drama Korea. Terlebih, Lee Jin Wook adalah aktor senior yang telah berkarier lebih dari 20 tahun. Selama itu juga dia telah membintangi sejumlah judul film dan drama Korea populer.

Poster drama Dear Hyeri. Foto: Wikipedia.



Tentang Lee Jin Wook

Lee Jin Wook adalah aktor asal Korea Selatan yang berada di bawah naungan agensi BH Entertainment. Ia lahir di Korea Selatan pada 16 September 1981. Setelah lulus dari jurusan Teknik Lingkungan di Universitas Cheongju, ia menekuni dunia akting. Lee Jin Wook kemudian memulai debutnya pada tahun 2003 sebagai model cetak untuk Panasonic.

Pria yang kerap disebut Lee Jin Uk ini terkenal karena peran utamanya dalam serial tentang perjalanan waktu, Nine: Nine Time Travels. Namanya semakin melejit usai mendapatkan peran utama dalam serial kejahatan Voice untuk musim ke-2 dan 3.



Daftar Drama Lee Jin Wook

Telah berkecimpung di dunia hiburan lebih dari 20 tahun, Lee Jin Wook menjadi aktor yang sering wara-wiri di layar kaca melalui berbagai drama yang dimainkannya. Berikut daftar drama yang pernah dibintangi Lee Jin Wook.

1. Squid Game 2 (2024)

2. Sweet Home 3 (2024) sebagai Pyeon Sang Wook

3. Sweet Home 2 (2023) sebagai Pyeon Sang Wook

4. Doona! (2023) sebagai Manager Park In Wook

5. Welcome to Wedding Hell (2022) sebagai Seo Jun-Hyeong

6. Bulgasal: Immortal Souls (2021-2022) sebagai Dan Hwal / Bulgasal

7. Sweet Home (2020) sebagai Pyeon Sang Wook

8. Voice 3 (2019) sebagai Do Kang Woo

9. Voice 2 (2018) sebagai Do Kang Woo

10. Return (2018) sebagai Dokgo Young

11. Goodbye Mr. Black (2016) sebagai Cha Ji Won (Mr. Black)

12. The Time We Were Not In Love (2015) sebagai Choi Won

13. The Three Musketeers (2014) sebagai Crown Prince Sohyeon

14. Nine: 9 Times Time Travel (2013) sebagai Park Sun Woo

15. In Need of Romance 2012 (2012) sebagai Yoon Seok Hyun

16. Spy MyeongWol (2011) sebagai Choi Ryu

17. City of Glass (2008-2009) sebagai Kim Joon Sung

18. Before & After (2008)

19. Formidable Rivals (2008) sebagai Kang Su Ho

20. Air City (2007) sebagai Kang Ha Joon

21. Smile Again (2006) sebagai Yun Jae Myeong

22. Rebirth (2005) sebagai Steven Lee

23. Someday (2006) sebagai Lim Suk Man

24. Alone in Love (2006) sebagai Min Hyun Joong

25. Resurrection (2005) sebagai Steven Lee

SOOMPI | ASIANWIKI | MYDRAMALIST

