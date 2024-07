Black Salt Dragon, Kisah Cinta Bos dan Karyawan yang Dibintangi Moon Ga Young

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Korea Selatan, Moon Ga Young akan kembali dalam drama Black Salt Dragon. Dalam drama Korea ini, Moon Ga Young akan beradu akting dengan Choi Hyun Wook. Rencananya, drama ini akan tayang pada 2025. Dilansir dari soompi.com, pada 12 Juli, tvn secara resmi mengonfirmasi bahwa Moon Ga Young dan Choi Hyun Wook yang akan memerankan kedua tokoh utama dari drama Black Salt Dragon. Drama dari webtoon populer ini nantinya akan bergenre romansa.

Drama Korea ini diadaptasi dari webtoon populer dengan judul yang sama. Drama Black Salt Dragon menceritakan tentang kisah cinta seorang laki-laki dan perempuan yang pertama kali bertemu melalui karakter game online mereka selama masa sekolah. Kemudian, setelah 16 tahun mereka bertemu kembali di kehidupan nyata sebagai bos dan karyawan.

Moon Ga Young akan berperan sebagai Baek Soo Jung, seorang karyawan yang bekerja sebagai pemimpin tim perencanaan di Yongsung Departement Store. Baek Soo Jung adalah seorang karyawan yang pekerja keras dan sangat ahli dalam bidang pekerjaannya. Soo Jung juga dikenal tidak ragu untuk beradu pendapat kepada siapa saja di perusahaan daripada menekan apa pun yang mengganggunya.

Yongsung Departement Store dikenal secara luas dan dianggap sebagai yang terbaik di industri tersebut. Suatu hari, di tempatnya bekerja, Soo Jung bertemu dengan Ban Joo Yeon yang diperankan oleh Choi Hyun Wook. Ban Joo Yeon adalah seorang pewaris chaebol dan nantinya akan bekerja sebagai direktur perencanaan strategis di Yongsung Department Store. Joo Yeon adalah pribadi yang perdeksionis dan pewaris tunggal konglomerat keluarganya. Akibat karakter Soo Jung yang berani membela diri dan mengungkapkan pikirannya, hal tersebut dianggap menyeballan oleh Ban Joo Yeon.

Setelah 16 tahun, Ban Joo Yeon akan bertemu kembali dengan Baek Soo Jung di kehidupan nyata. Setelah sebelumnya mereka bertemu dalam karakter game online di masa sekolah. Ban Joo Yeon nantinya akan bekerja menjadi bos dari Baek Soo Jung. Ketika masa sekolah, Joo Yeon menggunakan ID game bernama “Black Salt Dragon” yang merupakan kegelisahan remaja. Sedangkan Baek Soo Jung menggunakan ID game “Strawberry”.

Ban Joo Yeon pada saat itu menyukai Baek Soo Jung dan telah menyatakan perasaannya. Namun, ketika Joo Yeon menyatakan perasaannya, Soo Jung meninggalkannya. Oleh sebab itu, Joo Yeon memiliki kenangan yang menyakitkan tentang cinta yang pernah ditolak. Dalam drama ini, nantinya kemistri antara Moon Ga Young dan Choi Hyun Wook akan terlihat dan mampu membuat penggemar keduanya bersemangat menantikan drama terbaru ini.

Sebelumnya, Moon Ga Young dikenal telah membintangi beberapa drama. Seperti Welcome to Waikiki (2018) hingga True Beauty (2020) yang dipasangkan dengan Cha Eun Woo. Sementara itu, Choi Hyun Wook dikenal telah membintangi beberapa drama. Seperti Racket Boys (2021), Twenty-Five Twenty-One (2022), dan Twinkling Watermelon (2023).

Drama Black Salt Dragon ini nantinya disutradarai oleh Lee So Hyun yang sebelumnya aktris dari bintang drama True Beauty ini pernah bekerja sama dalam drama Find Me in Your Memory (2020). Selain itu, Lee So Hyun juga pernah menyutradarai drama Delightfully Deceifully (2023) dan Awaken (2020).

Drakor bergenre komedi romantis memiliki kisah yang menarik dengan alur yang unik serta nantinya mampu membuat baper penonton. Drama ini telah memasuki tahap pra-produksi. Selain dibintangi oleh Moon Ga Young dan Choi Hyun Wook, Black Salt Dragon nantinya juga akan dibintangi oleh beberapa aktor terkemuka Korea Selatan. Nantinya, drama ini akan memiliki sejumlah 16 episode.

