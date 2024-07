5 Drakor Bertema Olahraga Berpadu Romansa

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea atau drakor bertema olahraga tak hanya soal persaingan, tapi juga mengangkat cerita cinta. Terkadang, alurnya tak terduga dan memiliki kekhasan kisah motivasi dan semangat.

1. Twenty Five Twenty One (2022)

Mengisahkan Na Hee Do (Kim Tae Ri) yang ingin menjadi atlet anggar dengan Baek Yi Jin (Nam Joo Hyuk), pemuda yang tak lagi memiliki harapan, namun dulunya kaya. Dampak krisis moneter membuat klub anggar di sekolah Na Hee Do tutup, ia pindah sekolah ke tempat idolanya, Go Yu Rim. Tapi, Yu Rim menyimpan kenangan buruk karena pernah kalah dari Hee Do saat kecil dulu. Akhirnya, tak sesuai keinginannya, sebab respons Yu Rim sangat tertutup dan sulit didekati.

2. Racket Boys (2021)

Yoon Hyeong Jong (Kim Sang Kyung) pindah ke desa menjadi pelatih bulu tangkis di Sekolah Menengah Haenim Seo. Ia pindah dengan kedua anaknya, Yoon Hae Kang (Tang Joon Sang) dan Yoo Hae In (Ahn Se Bin). Namun, di sekolah itu hanya ada tiga pemain bulu tangkis. Padahal dia membutuhkan empat orang untuk turnamen. Adapun Yoon Hae Kang yang pemain bisbol terpaksa masuk tim raket.

3. Run On (2020)

Arahan sutradara Lee Jae Hoon dan Kim Sang Ho ini mengisahkan kisah cinta antara pelari Ki Seon Gyeom (Im Si Wan) dan penulis terjemahan Oh Mi Joo (Shin Se Kyung). Lantaran sebuah kasus, Seon Gyeom berhenti dari olahraga lari, ia kemudian bekerja di agen olahraga yang berjumpa dengan Mi Joo secara tak terduga. Seon Gyeom membutuhkan Mi Jo sebagai penerjemah untuk berbicara dengan atlet asing.

Dikutip laman Asian Wiki, drama ini juga diperankan Choi Soo young dan Kang Tae Oh dengan jumlah 16 episode.

4. Hot Stove League (2019)

Hot Stove League bercerita tentang Baek Seung Soo (Namgoong Min) yang terpilih menjadi manajer spesialis untuk menyelamatkan tim bisbol, Dreams. Pada hari pertama dia bekerja, Seung Soo mengeluarkan pemain legenda Lim Dong Gyu (Jo Han Sun), yang kemudian ditentang banyak pihak termasuk manajer operasional Lee Se Young (Park Eun Bin).

5. Weightlifting Fairy Kim Bok Joo (2016)

Drama komedi romantis ini menceritakan tentang Kim Bok Joo (Lee Sung Kyung) mahasiswa yang bercita-cita menjadi atlet angkat besi profesional dan Jung Joon Hyung (Nam Joo Hyuk) perenang di perguruan tinggi. Keduanya berjumpa di kampus saat sedang mengendarai sepeda. Tetapi, Joon Hyung sempat meninggalkan sapu tangan yang diambil oleh Bok Joo dan ia berniat mengembalikannya. Sebelum itu, ia membersihkan dan menyetrika sapu tangan, hal ini membuat Joon Hyung marah. Drama ini digarap oleh sutradara Oh Hyun Jong dan Nam Sung Woo.

ASIAN WIKI

