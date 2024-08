Sinopsis The Frog, Serial Netflix yang Dibintangi Go Min Si hingga Chanyeol EXO

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Platform streaming Netflix akan kembali menghadirkan drama Korea orisinil terbarunya yang berjudul The Frog. Drakor besutan sutradara Mo Wan Il ini akan tayang perdana mulai 23 Agustus 2024.

Mengusung genre thriller, misteri, dan psikologi, drama ini akan memiliki total delapan episode. Adapun penontonnya dibatasi untuk remaja di atas usia 18 tahun karena drama ini mengandung kekerasan dan kata-kata kasar.

Drama ini dikenal juga dengan judul In The Woods With No One. Pemerannya diisi oleh deretan aktor dan aktris ternama dari Korea Selatan. Di antaranya adalah Kim Yun Seok, Yoon Kye Sang, Go Min Si, Lee Jung Eun, hingga Park Chanyeol -anggota boy group ternama EXO.

Lantas, seperti apa sinopsis drakor The Frog, serial Netflix yang dibintangi Go Min Si hingga Chanyeol EXO? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.



Sinopsis The Frog

Drama Korea yang satu ini menceritakan tentang Jeon Young Ha (diperankan Kim Yun Seok), yang mengelola sebuah pondok liburan yang terletak jauh di dalam hutan pada musim panas ini. Kehidupannya yang damai terguncang oleh kemunculan tiba-tiba seorang wanita misterius bernama Yoo Sung A (Go Min Si).

Kembali ke masa lalu, pada awal 2000-an, Koo Sang Joon (Yoon Kye Sang) mengelola pondok liburan yang sama seperti yang dilakukan Jeon Young Ha saat ini. Pada awalnya, bahkan Koo Sang Joon dan keluarganya turut tinggal di pondok itu. Namun, selama musim panas, sesuatu terjadi di pondok tersebut dan membuat Koo Sang Joon kehilangan segala hal yang dia miliki.

Di sisi lain, ada Yoon Bo Min (Lee Jung Eun) yang bekerja sebagai petugas polisi di kantor polisi terdekat dari pondok liburan tersebut. Tetapi dia kemudian dipindah tugaskan jauh dari lokasi itu.

Dua puluh tahun kemudian, Yoon Bo Min kembali dipindahkan ke kantor polisi yang dekat dengan pondok liburan tersebut. Dia pun mulai bekerja di sana sebagai kepala polisi.

Yoon Bo Min merupakan orang yang senang memecahkan berbagai hal. Suatu hari, dia mulai mengamati Jeon Young Ha dengan saksama karena merasa ada yang aneh dengan pengelola pondok liburan tersebut.



Tentang Drama The Frog

Judul: The Frog

Dikenal juga dengan judul: In The Woods With No One, Amodo Eobneun Soopsokeseo, In the Forest With No One, Alone in the Woods

Genre: Thriller, Misteri, Psikologi, Drama, Kejahatan

Tanggal rilis: 23 Agustus 2024

Jumlah episode: 8 episode

Tempat tayang: Netflix

Sutradara: Mo Wan Il

Rating usia penonton: Remaja di atas usia 18 tahun

Perusahaan produksi: Studio Flow, Studio Lululala



Daftar Pemain The Frog

Drama Korea The Frog dibintangi oleh sejumlah aktor dan aktris papan atas Korea Selatan. Adapun daftar pemainnya adalah sebagai berikut:

1. Kim Yoon Seok sebagai Jeon Young Ha

2. Yoon Kye Sang sebagai Koo Sang Joon

3. Go Min Si sebagai Yoo Sung A

4. Lee Jung Eun sebagai Yoon Bo Min

5. Ryu Hyun Kyung sebagai Seo Eun Gyeong

5. Park Ji Hwan sebagai Jong Du

7. Park Chanyeol

8. Roh Yoon Seo

9. Kim Sung Ryung

10. Hong Ki Joon

11. Jang Seung Jp

12. Ha Yoon Kyung

