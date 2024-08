Profil Ailee, Solois Korea yang Bakal Manggung di Jakarta

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Solois asal Korea Selatan, Ailee akan kembali ke Indonesia untuk menggelar konser tunggal pada 30 Oktober 2024. Pertunjukan musik bertajuk “Ailee, I Am: Here Live in Jakarta” itu akan berlangsung di The Kasablanka Hall, Mall Kota Kasablanka, Jakarta.

Imagic Event dan LOL Asia selaku promotor acara pun telah membagikan informasi mengenai denah tempat duduk, harga, dan kategori tiket konser Ailee di Jakarta. Terdapat enam kategori tiket yang ditawarkan, dengan harga mulai dari Rp 1,3 juta hingga Rp 3.5 juta.

Adapun penjualan tiket konser Ailee akan dimulai pada Jumat, 23 Agustus 2024 pukul 15.00 WIB. Pemesanan tiket hanya dapat dilakukan di mitra tiket resmi promotor, yakni Tix.id.

Ini adalah konser kedua Ailee di Indonesia. Sebelumnya, pelantun lagu I Will Show You itu pernah manggung di Lapangan D Senayan, Jakarta, pada 20 April 2013, dalam rangkaian konser bertajuk “Eru Concert in Jakarta 2023 with K-pop.”

Lantas, bagaimana sebenarnya profil Ailee, solois asal Korea yang bakal manggung di Jakarta? Untuk mengenal lebih jauh, berikut rangkuman informasinya.



Profil Ailee

Lee Ye Jin atau Amy Lee atau yang lebih dikenal sebagai Ailee adalah seorang penyanyi dan penulis lagu keturunan Korea Amerika Serikat. Dia lahir di Kota Denver, Colorado, pada 20 Mei 1989. Meski begitu, dia tumbuh besar di New Jersey, Amerika Serikat.

Ailee menempuh pendidikan di Scotch Plains-Fanwood High School dan Pace University jurusan komunikasi. Namun, dia memutuskan untuk keluar dari pendidikan tingginya dan mengejar karier di bidang musik.

Melansir dari laman Kprofiles, Ailee sudah menjajal dunia hiburan dengan berakting pada usia 7 tahun. Tetapi, dia memilih untuk berkarier di bidang tarik suara dan fokus bermusik di usia 16 tahun.

Saat ini, Ailee bernaung di label musik A2Z Entertainment. Setelah pindah ke Korea Selatan pada 2010 untuk mengikuti audisi musik, Ailee mengawali karier sebagai seorang penyanyi di bawah agensi YMC Entertainment. Dia lalu debut pada 9 Februari 2012 dengan merilis single bertajuk Heaven.

Di awal kariernya, dia juga mengisi original soundtrack atau OST untuk drama Korea Dream High 2. Ailee juga turut bermain dalam drama bergenre musikal itu. Sementara untuk perilisan OST drama, Ailee berkolaborasi dengan Hyorin SISTAR dan Jiyeon T-ARA.

Dalam kurun waktu setahun setelah debut, Ailee sukses memenangi semua penghargaan dimana dirinya masuk menjadi nomine. Salah satunya menang kategori Best Female Solo pada ajang Allkpop Awards 2013.

Penyanyi yang dikenal sebagai Beyonce Korea itu kemudian melebarkan sayapnya dengan melakukan debut Jepang pada 21 Oktober 2013 di bawah Warner Music Japan. Dia juga melakukan debut resmi di Amerika Serikat pada 7 Januari 2017. Di Amerika, dia menggunakan nama panggung baru, yakni A.Leean dan merilis single Fall Back.

Pada Maret 2019, kontrak Ailee dengan YMC Entertainment berakhir. Pada September 2019, Ailee pun memulai agensi baru dengan timnya yang disebut Rocket3 Entertainment.

Dua tahun kemudian, tepatnya pada 22 Juli 2021, Ailee bergabung dengan agensi The L1ve yang didirikan oleh mantan anggota VIXX, Ravi. Dia menjadi artis pertama yang menandatangani kontrak dengan agensi tersebut.

Ailee kemudian meninggalkan The L1ve dan mengumumkan bahwa ia bergabung dengan POP MUSIC pada 30 Juli 2022. Agensi tersebut lalu berubah nama menjadi A2Z Entertainment tempat Ailee berlabuh saat ini.

Dikenal dengan vokalnya yang kuat, Ailee pernah mendapat penghargaan Best Female Vocal Performance di Mnet Asian Music Awards (MAMA) empat tahun berturut-turut. Ia juga dikenal, sebagai OST Queen, karena kerap mengisi lagu untuk sejumlah drama Korea.

Dia telah berkontribusi untuk lebih dari 30 lagu OST drama Korea atau drakor termasuk. Di antaranya adalah I Will Go to You dari Goblin, Breaking Down dari Doom at Your Service, dan I Will Go To You Like The First Snow, yang direkam untuk drakor Guardian: The Lonely and Great God. Lagu tersebut menjadi rekaman terlaris dalam kategori film dan drama di industri rekaman Korea.

KPROFILES | KPOPPING | WINDA OKTAVIA | NURUL MAHMUDAH, berkontribusi dalam artikel ini.

