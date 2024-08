Siap-siap War Tiket Konser The Script di Jakarta dan Surabaya, Harga Mulai Rp 650 Ribu

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Grup musik rock Irlandia, The Script akan menggelar konser di Jakarta dan Surabaya pada Februari 2025. Penjualan tiket The Script Satellites World Tour 2025 di kedua kota tersebut akan dibuka mulai Selasa, 27 Agustus 2024 dengan harga bervariasi mulai dari Rp 650 ribu hingga Rp 1,9 juta.

Color Asia Live bersama Otello Asia resmi mengumumkan denah dan harga tiket konser The Script di Jakarta dan Surabaya pada Jumat, 23 Agustus 2024. Konser The Script yang akan digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD pada Jumat, 14 Februari 2025 dipromotori oleh Color Asia Live. Sementara konser The Script di JATIM Expo, Surabaya pada Ahad, 16 Februari 2025 dipromotori oleh Otello Asia.

"Untuk para penggemar The Script di Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bogor, Bandung dan Jawa Barat dapat menyaksikan konser The Script Satellites World Tour di ICE BSD City,," kata David Ananda selaku CEO Color Asia Live.

"Bagi para penggemar The Script di Surabaya, Malang, Yogyakarta, Solo atau wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah untuk dapat menyaksikan penampilan The Script di Jatim Expo Surabaya," kata Sysan Ibrahim selaku CEO Otello Asia.

Harga Tiket Konser The Script di Jakarta dan Surabaya

Penjualan tiket The Script Satellites World Tour di Jakarta dan Surabaya mulai dijual pada Selasa, 27 Agustus 2024, pukul 11.59 WIB secara eksklusif di www.thescriptindonesia2025.com.

Tiket Konser The Script di Jakarta:

Diamond - Rp 1.950.000

Golden Festival Priority - Rp 1.450.000

Golden Festival - Rp 1.250.000

Platinum - Rp 1.150.000

Festival Priority - Rp 990.000

Festival - R 825.000

Silver - Rp 750.000

Bronze - Rp 650.000

Tiket Konser The Script di Surabaya:

Diamond VIP - Rp 1.950.000

Platinum - Rp 1.450.000

Festival - Rp 990.000

Harga tiket belum termasuk pajak dan biaya admin tiket 20 persen. Diamond VIP adalah kategori tempat duduk sesuai nomor di tribun, sedangkan Golden Festival dan Festival adalah kategori berdiri. Platinum, Silver, dan Bronze adalah area tempat duduk bebas di tribun.

Setelah berhasil mencapai 10 miliar streaming, 12 juta penjualan album, enam album #1 di Inggris dan dua single bersertifikasi Platinum di Amerika Serikat, The Script kembali dengan merilis album terbaru mereka bertajuk Satellites pada Jumat, 16 Agustus 2024 yang lalu. Diumumkan bersamaan dengan berita tentang tur arena di Inggris, Eropa, dan menambahkan Tur di Asia tahun 2025, dengan album terbaru Satellites menghadirkan single baru berjudul 'Both Ways'.

