Sempat Khawatir, Kim Seon Ho Coba Hal Baru di Drama The Tyrant

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan, Kim Seon Ho menantang dirinya untuk mencoba hal baru dalam drama The Tyrant mendatang. Dia berperan sebagai Direktur Choe, anggota lembaga pemerintah yang secara tidak resmi menjalankan proyek rahasia Korea, yaitu The Tyrant.

Kim Seon Ho kembali bekerja sama dengan sutradara Park Hoon Jung, setelah sebelumnya mereka berkolaborasi di film The Childe (2023). The Tyrant sendiri merupakan perpanjangan dari warabala The Witch karya Park Hoon Jung dan menggambarkan cerita dari sudut pandang sisi yang berlawanan.



Kim Seon Ho Tampilkan Sisi Baru di The Tyrant

Aktor 38 tahun ini mengatakan bahwa karakternya dalam The Tyrant belum pernah ia perankan sebelumnya. Kim Seon Ho mengungkapkan Direktur Choe merupakan perancang termuda dari program The Tyrant dan dia ingin melindungi program tersebut.

"Saya penggemar berat warabala The Witch dan saya senang bahwa bergabung dengan universe tersebut. Tapi The Chaser (karakternya di film The Childe) dan Direktur Choe di serial ini adalah seseorang yang belum pernah saya perankan dalam karya-karya saya sebelumnya. Jadi saya bisa menghadirkan sisi baru dalam diri saya melalui karakter ini dan itulah mengapa saya memilih serial ini," kata Kim Seon Ho dalam konferensi pers virtual pada Senin, 15 Juli 2024.



Kekhawatiran Kim Seon Ho Main The Tyrant

Kim Seon Ho dalam drama The Tyrant. Dok. Disney+ Hotstar

Dalam kesempatan yang sama, sutradara The Tyrant Park Hoon Jung menceritakan kekhawatiran Kim Seon Ho saat ditawarkan memerankan Direktur Choe. Kim Seon Ho merasa karakter tersebut sangat menarik, namun di sisi lain dia kurang percaya diri bisa memerankannya.

"Seon Ho mengatakan kepada saya bahwa menurutnya itu adalah karakter yang sangat menarik untuk dimainkan, namun ia memiliki beberapa kekhawatiran karena ia belum pernah melakukan hal seperti itu sebelumnya," kata Park Hoon Jung.

Sebagai sutradara yang sudah beberapa kali kerja sama, Park Hoon Jung memiliki keyakinan penuh terhadap Kim Seon Ho bahwa dia akan melakukannya dengan sangat baik. Berkat dukungan dan kepercayaan yang diberikan kepadanya, Kim Seon Ho berhasil memerankan Direktur Choe.

"Jadi saya terus mengatakan kepadanya dan saya hanya mengatakan kepadanya, 'lakukan saja, karena Anda memiliki begitu banyak kepercayaan.' Dan karena ia memiliki jangkauan yang sangat luas, spektrum yang sangat besar dalam hal aktingnya. Jadi menurut saya, penonton akan mendapatkan karakter yang sangat menawan dan menarik yang dia berikan kepada Anda," kata Park Hoon Jung.



Kim Seon Ho Ungkap Hal Menarik dari The Tyrant

Pemain drama The Tyrant, (kiri ke kanan) Cha Seung Won, Kim Seon Ho, Jo Yoon Soo, dan Kim Kang Woo. Dok. Disney+ Hotstar

Kim Seon Ho menyatakan salah satu hal yang paling menarik dari The Tyrant adalah karakter yang beragam. Setiap karakter cukup menonjol dan memiliki keunikan masing-masing. Ketika disatukan maka akan sangat seru, menurut Kim Seon Ho.

"Karakter-karakternya begitu menawan dengan caranya masing-masing, mereka mempunyai kepribadian masing-masing, ada kejar-kejaran dan mereka semua mempunyai motif yang berbeda-beda. Jadi ketika karakter yang berbeda saling beradu satu sama lain, itu akan sangat menyenangkan. Ini akan menjadi perjalanan yang mendebarkan bagi semua penonton," kata Kim Seon Ho.



Sinopsis The Tyrant



Setelah bertahun-tahun bekerja keras dalam sebuah proyek rahasia yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan manusia secara drastis, rencana milik pemerintah Korea diungkap oleh badan intelijen AS. Marah karena dirahasiakan, AS menuntut semua sampel diserahkan dan proyeknya segera diberhentikan. Namun ketika penyerahan rahasia tersebut diserang oleh pihak yang tak dikenal, para agen dari kedua belah pihak harus bekerja sama untuk mencegah formula baru yang berbahaya tersebut jatuh ke tangan yang salah.

Selain Kim Seon Ho, The Tyrant juga dibintangi oleh Jo Yoon Su, Cha Seoung Won, dan Kim Kang Woo. The Tyrant akan tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024 di Disney+ Hotstar.

