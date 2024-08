Syuting Love Next Door, Jung So Min Akui Sangat Bergantung dengan Jung Hae In

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea Love Next Door merilis episode pertamanya pada Sabtu, 17 Agustus 2024. Dua bintang utama serial keluaran CJ ENM itu, Jung Hae In dan Jung So Min membagikan kesan mereka saat memainkan peran dalam drama tersebut.

Love Next Door merupakan drama komedi romantis yang mengisahkan kehidupan seorang perempuan bernama Bae Seok Ryu yang diperankan oleh Jung So Min dan Choi Seung Hyo yang dimainkan oleh Jung Hae In. Setelah menghadapi berbagai masalah dalam hidupnya, Seok Ryu kembali dipertemukan dengan sahabat masa kecilnya, Choi Seung Hyo di kampung halaman tempat mereka memiliki banyak kenangan saat kecil.

Kisah Jung So Min dan Jung Hae In di Lokasi Syuting Love Next Door

Dalam wawancara dengan Elle Korea, Jung So Min mengakui bahwa dirinya cenderung bergantung pada Jung Hae In selama proses syuting berlangsung. “Meskipun saya memiliki lebih banyak pengalaman dalam komedi romantis, saya mendapati diri saya sangat bergantung pada Jung Hae In di lokasi syuting,” ucapnya. “Dia juga memiliki banyak kesamaan dengan karakternya, Seung Hyo."

Selain itu, Jung So Min juga menyatakan bahwa sisi baru yang akan ditunjukkan Jung Hae In untuk genre drama yang belum pernah lawan mainnya itu lakukan menjadi salah satu daya tarik yang dinantikan para penonton. “Karena orang-orang belum pernah melihat Jung Hae In dalam peran komedi sebelumnya, saya pikir akan ada antisipasi untuk sisi barunya ini,” katanya, sebagaimana tertulis dalam laman Soompi.

Menanggapi ucapan Jung So Min, Jung Hae In turut memberikan komentarnya, “bukan berarti saya secara khusus ingin berakting komedi, tetapi saya hanya menganggap situasi dalam adegan itu lucu."

Dirinya mengaku berfokus pada hasil akting yang relevan dengan para penontonnya nanti. “Saya tidak khawatir kalau hal itu tampak klise. Saya ingin penonton dapat merasa terhubung (dengan karakter) melalui akting yang realistis dan universal," katanya.

Pesona Drama Love Next Door Menurut Jung So Min dan Jung Hae In

Jung Hae In dan Jung So Min membintangi drama Love Next Door. Dok. Netflix

Mengenai drama arahan Yoo Je Won dan ditulis oleh Shin Ha Eun itu, Jung So Min mengaku sangat nyaman selama syuting. Menurutnya, Seok Ryu dan Seung Hyo memiliki kisah mereka sendiri dalam mengatasi tantangan masing-masing. "Saya berharap pemirsa dapat menemukan kesamaan dengan pengalaman mereka sendiri dan mendapatkan kekuatan dari menontonnya," kata Jung So Min.

Di sampingnya, Jung Hae In juga membagikan sudut pandang yang ia miliki. Baginya, kenyamanan yang ia dapatkan di lokasi syuting membuatnya banyak tertawa. “Dinamika keluarga dan kisah masing-masing karakter sangat mengharukan dan agak menenangkan. Suasana di lokasi syuting juga hangat dan penuh perhatian, jadi ketika rekaman di balik layar dirilis, orang-orang mungkin akan melihat saya banyak tertawa,” ujarnya.

Ketika ditanya orang seperti apa yang membuat mereka merasa iri, keduanya sama-sama memberikan jawaban yang menarik. Jung So Min menjawab bahwa ia merasa iri dengan orang-orang yang terlahir teguh. “Saya berusaha keras untuk terlihat tenang meskipun sebetulnya saya merasa cemas di dalam, jadi saya iri pada orang-orang yang secara alami tenang dan tidak tergoyahkan kecuali sesuatu yang benar-benar buruk terjadi," katanya.

Berbeda dengan Jung Hae In yang terinspirasi dan menghormati orang-orang yang bekerja keras di bidang yang mereka tekuni. "Saya secara alami merasa hormat kepada mereka, tetapi iri bukanlah kekuatan pendorong bagi saya,” ujarnya. “Yang penting bagi saya adalah apakah saya merasa bahagia melalui rasa pencapaian dari pekerjaan saya dan istirahat kecil di sepanjang jalan.”

Dari satu episode yang sudah tayang, diketahui bahwa Bae Seok Ryu yang selama ini meniti karier di Amerika kembali pulang ke rumahnya di Korea tanpa mengabari siapapun. Kembalinya Seok Ryu tidak hanya akan mengguncang kehidupan Choi Seung Hyo tetapi juga seluruh lingkungan Hyereung, tempat ia tinggal. Dari pertemuan pertama Jung Mo Eum (Kim Ji Eun) dan Kang Dan Ho (Yun Ji On) hingga kedatangan keluarga di lingkungan Hyereung dapat disaksikan di episode 1 drama Love Next Door yang tersedia di Netflix.

