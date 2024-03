Dibintangi Cha Seung Won hingga Kim Seon Ho, The Tyrant Siap Tayang Tahun Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Disney+ Hotstar mengumumkan drama Korea terbaru berjudul The Tyrant akan tayang akhir tahun ini. Drama ini menampilkan deretan aktor ternama, seperti Jo Yoon Soo, Cha Seung Won, Kim Seon Ho, dan Kim Kang Woo.

Ketika sebuah bioenhancer revolusioner dicuri saat serah terima rahasia antara badan intelijen Korea dan AS, kedua pemerintah bergegas untuk mendapatkannya kembali dalam The Tyrant.



Setelah bertahun-tahun bekerja keras dalam sebuah proyek rahasia yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan manusia secara drastis, rencana milik pemerintah Korea diungkap oleh badan intelijen Amerika Serikat.

Marah karena dirahasiakan, AS menuntut semua sampel diserahkan dan proyeknya segera diberhentikan. Namun ketika penyerahan rahasia tersebut diserang oleh pihak yang tak dikenal, para agen dari kedua belah pihak harus bekerja sama untuk mencegah formula baru yang berbahaya tersebut jatuh ke tangan yang salah.



Pemain The Tyrant



Pemain drama The Tyrant, (kiri ke kanan) Jo Yoon Soo, Cha Seung Won, Kim Seon Ho, dan Kim Kang Woo. Dok. Disney+ Hotstar

Aktris Jo Yoon Soo berperan sebagai penyusup terampil Chae Ja Gyeong. Cha Seung Won sebagai tentara bayaran berdarah dingin Lim Sang. Kim Seon Ho sebagai Direktur Choe, pemimpin proyek rahasia Korea. Kim Kang Woo sebagai agen intelijen AS Paul.

The Tyrant ditulis dan disutradarai oleh Park Hoon Jung, yang sebelumnya menggarap New World, The Witch: Part 1 dan 2.



Drama Korea Baru yang Tayang di Disney+ Hotstar pada 2024

Bulan lalu, Disney+ Hotstar mengumumkan koleksi drama Korea terbaru yang akan tayang sepanjang 2024. Beberapa judul yang telah diumumkan antara lain Blood Free, Unmasked, The Tyrant, Gangnam B-Side, The Zone: Survival Mission Season 3, Uncle Samsik, dan Light Shop.

“Daftar konten Korea original yang diumumkan hari ini benar-benar berdasarkan momentum dan sukses dari daftar konten APAC kami tahun lalu. Kami akan terus meningkatkan ambisi kreatif kami dengan koleksi konten original APAC yang telah dikurasi yang berfokus pada cerita berkualitas dan pemain terbaik, serta bekerja sama dengan penulis cerita paling menarik di kawasan ini," kata Carol Choi, Executive Vice President, Original Content Strategy, The Walt Disney Company APAC.

