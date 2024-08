Transformasi Park Shin Hye Jadi Iblis Glamor di Drama The Judge from Hell

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Korea Selatan, Park Shin Hye berperan sebagai Kang Bit Na, iblis dari neraka yang merasuki tubuh seorang hakim, dalam drama The Judge from Hell mendatang. Dalam foto-foto yang baru dirilis oleh SBS pada Senin, 19 Agustus 2024, Park Shin Hye menunjukkan tatapan yang tajam dengan ekspresi dingin dan sinis.

“Park Shin Hye akan memberikan penampilan yang berani sebagai iblis yang menguasai tubuh seorang hakim. Ia akan menunjukkan transformasi dramatis dari ujung kepala hingga ujung kaki dan dalam setiap ekspresinya," kata tim produksi The Judge from Hell.

Park Shin Hye Alami Banyak Tantangan untuk Perannya di The Judge from Hell

Park Shin Hye sebelumnya dikenal karena perannya sebagai karakter yang kuat dan teguh dalam berbagai drama Korea. Namun kali ini, dia mengambil peran sebagai iblis yang sangat glamor. Senyum tipis Park Shin Hye di foto-foto tersebut menambah kesan misterius. Di salah satu foto, wajahnya yang pucat dipenuhi tetesan merah seperti darah.

"Park Shin Hye berusaha keras, mengatasi banyak tantangan untuk menghidupkan perannya. Kami meminta Anda untuk menantikan penggambarannya sebagai iblis yang jahat namun menawan dan penghakimannya yang mengasyikkan terhadap para pendosa," kata tim produksi.

The Judge from Hell

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

The Judge from Hell adalah drama romansa fantasi baru yang dibintangi Park Shin Hye sebagai Kang Bit Na, iblis dari neraka yang merasuki tubuh seorang hakim. Setelah bertemu dengan detektif penyayang Han Da On (Kim Jae Young), yang bekerja keras dalam pekerjaannya di dunia nyata yang lebih keras dari neraka, Kang Bit Na memulai perjalanan untuk menjadi hakim sejati.

Dalam poster teaser sebelumnya yang dirilis pada Jumat, 16 Agustus 2024, iblis Kang Bit Na melebarkan sayapnya saat dia menatap kamera dengan mata berbinar. "Park Shin Hye akan memberikan pengalaman katarsis yang memuaskan bagi para penonton dengan menghukum para pelaku kejahatan dengan caranya yang unik, kejam, dan penuh kasih sayang. Nantikan transformasi Park Shin Hye yang mengejutkan ini," kata tim produksi.

Drama The Judge from Hell akan tayang perdana pada Sabtu, 21 September 2024. Drama ini disutradarai oleh Park Jin Pyo dan penulis Cho Yi Soo. Kim In Kwon, Kim Ah Young, Lee Kyu Han, Kim Jae Hwa, dan Kim Hye Hwa juga akan membintangi The Judge from Hell.

SOOMPI | XPORTSNEWS

Pilihan Editor: Dibintangi Park Shin Hye, Ini Sinopsis Drakor The Judge from Hell