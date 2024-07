4 Drama Korea Tentang Atlet dan Kisah Romansa Mereka

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea sering kali menyajikan cerita-cerita menarik yang menggabungkan berbagai elemen kehidupan, mulai dari drama tentang keluarga, persahabatan hingga profesi. Tak hanya itu, salah satu cerita yang tak kalah menarik adalah olahraga dan romansa.

Berikut 4 drama Korea yang mengisahkan tentang para atlet dan perjalanan cinta mereka:

1. Weightlifting Fairy Kim Bok-Joo

Drama ini bercerita tentang Kim Bok-Joo, atlet angkat besi wanita yang ceria dan berjiwa keadilan. Ayahnya mengelola restoran ayam kecil, dan pamannya bercita-cita menjadi aktor. Bok-Joo dan teman-temannya di tim angkat besi tidak populer di kalangan pria dan tidak punya pacar. Mereka juga sering berseteru dengan tim senam ritmik.

Suatu hari di kampus, Bok-Joo bertemu Joon-Hyung, perenang perguruan tinggi yang sering terkena diskualifikasi. Dia dibesarkan oleh paman dan bibinya bersama sepupunya. Meski tidak saling kenal, tenyata keduanya pernah bertemu di masa lalu saat Bok-Joo menyelamatkan Joong-Hyung yang jatuh. Film ini perankan oleh Lee Sung-Kyung, Nam Joo-Hyuk, Kyung Soo-Jin, Lee Jae-Yoon, dan Lee Joo-Young.

2. Fight For My Way

Drama ini bercerita tentang Ko Dong Man, juara Taekwondo SMA yang kini mengejar karir di UFC, dan Choi Ae Ra, gadis dinamis yang bercita-cita menjadi penyiar terkenal. Mereka telah berteman baik sejak kecil. Dalam drama ini, mereka harus menghadapi perubahan perasaan mereka terhadap satu sama lain dan mengatasi kesulitan untuk mewujudkan impian mereka. Drama ini diperankan oleh Park Seo-Joon, Kim Ji-Won, Ahn Jae-Hong, Song Ha-Yoon, dan Elijah Lee.

3. Twenty-Five, Twenty-One

Drama ini berkisah tentang cinta antara Na Hee-Do dan Back Yi-Jin. Na Hee-Do adalah anggota tim anggar sekolah menengah yang dibubarkan karena krisis keuangan Korea Selatan. Meskipun sulit, dia berhasil menjadi anggota tim nasional anggar pedang. Krisis keuangan juga membuat bisnis ayah Back Yi-Jin bangkrut, mengubah hidupnya dari kaya menjadi miskin. Sambil belajar, Yi-Jin bekerja paruh waktu, seperti mengantar koran. Kemudian, dia menjadi reporter olahraga di jaringan penyiaran. Drama ini diperankan oleh Kim Tae-Ri, Nam Joo-Hyuk, Bona Choi Hyun-Wook, dan Lee Joo-Myoung.

4. Run On

Drama Korea ini bercerita tentang Ki Sun-Gyeom, seorang sprinter tim nasional yang berhenti karena masalah hukum. Sebelum ia resmi mundur, ia pernah bertemu dengan Oh Mi-Joo, seorang penerjemah yang ditugaskan untuk menjadi penerjemah selama Ki Seon-Gyeom diwawancarai oleh pihak luar negeri. Melalui pertemuan ini, mereka pun semakin dekat dan saling memberi dukungan hingga rasa cinta muncul pada diri mereka. Drama ini diperankan oleh Yim Si Wan, Shin Sae Kyeong, Choi Soo Young, Kang Tae Oh, dan Park Young Gyu.

