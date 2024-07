5 Profesi Ikonik yang Diperankan Jang Nara

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Berperan sebagai pengacara senior khusus perceraian, Jang Nara sempatkan meminta saran kepada pengacara sungguhan di kehidupan nyata. Menurutnya hal itu merupakan bentuk dedikasinya agar karakter yang ia perankan benar-benar natural serta menjiwai. Jang Nara juga tak segan untuk mencoba karakter baru di setiap proyeknya, berikut 5 peran Jang Nara yang paling ikonik dalam drama dikutip dari Asian Wiki:

1. Perancang busana (Babyface Beauty)

Dalam drakor ini, Jang Nara memerankan seorang perancang busana bernama Lee So Young. Meski telah berumur 34 tahun tetapi memiliki wajah imut bak remaja. Lee So-Young hanya bermodalkan ijazah SMA serta utangnya yang masih belum ia lunasi mencoba menghasilkan karya-karya terbaiknya untuk memajukan tempat kerjanya. Suatu hari ia bertemu dengan seorang pekerja baru nan misterius bernama Choi Jin-Wook. Jang Nara menunjukkan kebolehannya dalam pengetahuan seputar desain dan fashion.

2. Gadis naif (Fated to Love You)

Beradu akting dengan Jang Hyuk, chemistry yang Jang Nara bangun berhasil memikat hati para penonton. Memiliki alur kisah cinta klasik, drama ini bercerita tentang seorang wanita muda naif bernama Kim Mi Young yang secara tak sengaja melakukan hubungan intim dengan CEO perusahaan bonafit. Ia harus mengandung janin pria itu, sementara sang pria sudah memiliki tambatan hati, Kim Mi Young kebingungan antara mempertahankan janin atau menggugurkannya. Jang Nara berhasil membuat perasaan penonton terhanyut dengan perjuangan Kim Mi Young dalam merebut hati Lee Gun yang sangat mencintai kekasihnya.

3. Detektif (Hello Monster)

Setelah menunjukkan keanggunannya sebagai wanita di drama Fated to Love You, melalui Hello Monster Jang Nara tunjukkan karakter yang tak biasa. Ia berperan sebagai detektif elit bertangan dingin, dalam drama ini ia disatukan dengan aktor Seo In-Guk yang berperan sebagai Lee Hyun. Keduanya bekerja sama dalam mengungkapkan sebuah kasus kriminal, sementara itu benih-benih asmara mulai tumbuh.

4.Ibu rumah tangga (Go Back Couple)

Mengusung tema time traveller, Go Back Couple menunjukkan bahwa setiap kisah cinta yang kandas masih berpotensi kembali apabila diberi kesempatan kedua. Diawali dengan pasangan muda yang memutuskan menikah bernama Choi Ban-Do (Son Ho-Jun) dan Ma Jin-Joo (Jang Nara). Selama menikah Ban-Do terbebani dengan keluarga kecilnya dengan gaji tak seberapa yang ia terima, sedangkan Ma Jin-Joo memiliki rasa kepercayaan diri yang rendah ketika menyandang status ibu rumah tangga. Mereka akhirnya memutuskan bercerai, tetapi suatu kejadian ajaib membuat mereka dipertemukan kembali saat usia 20 tahunan.

5. Pengusir setan (Sell Your Haunted House)

Dalam drama Korea Sell Your Haunted House, Jang Nara berprofesi sebagai pengusir setan sekaligus pengelola real estate Daebak. Ia memerankan karakter Hong Ji A yang masih memburu kasus kematian ibunya secara misterius. Suatu hari dipertamukan dengan Oh In Bum (Jung Yong Hwa) yang merupakan penipu ulung, tetapi mereka bekerja sama demi terungkapnya kematian ibu Hong Ji A.

