Jadi Pengacara Perceraian, Jang Nara Lakukan Pendalaman Karakter dalam Drama Korea Good Partner

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris senior Jang Nara comeback melalui drama Korea berjudul Good Partner. Drama itu mengisahkan kehidupan para pengacara dan orang-orang yang bergelut di bidang hukum. Dikutip dari Asian Wiki, drama tersebut mengisahkan seorang pengacara senior bernama Cha Eun Kyeong (Jang Nara) yang harus disatukan dengan seorang pengacara pemula bernama Han Yoo Ri (Nam Ji Hyun).

Dalam drakor itu diceritakan, Cha Eun Kyeong digambarkan punya karakter tegas, tidak kompromi terhadap sebuah kesalahan, dan cenderung mempertahankan pendapatnya. Sedangkan, Han Yoo Ri sebagai pemula ia masih banyak membuat kesalahan, tak segan membantah jika tak sependapat, dan kerap terlibat adu mulut dengan Eun Kyeong.

Suatu kejadian besar menimpa keduanya dan membuat Eun Kyeong serta Yoo Ri berusaha menyatukan diri mereka untuk bekerja sama. Disutradarai oleh Kim Ga Ram yang juga pernah menggarap dua drama lain yakni Flower Crew: Joseon Marriage Agency dan Nevertheless, Good Partner memiliki 12 episode. Selain Jang Nara dan Nam Ji Hoon, drama ini juga dibintangi Kim Joon Han, Pyo Ji Hoon, Ji Seung Hyun, dan Han Jae Yi. Jang Nara akan berperan sebagai pengacara yang khusus menangani kasus perceraian.

Dilansir dari Kpop Chart, baru-baru ini penggemar dihebohkan dengan akun sosial media Jang Nara yang terlihat mengikuti akun seorang pengacara yang fokus di bidang perceraian. Sempat dikira akan bercerai dengan suami non-selebritisnya, nyatanya aksi tersebut Jang Nara lakukan demi mendalami perannya dalam drama Good Partner.

Dirinya menyebut ingin mendapatkan saran dari orang yang ahli di bidangnya demi mengejar pendalaman karakter yang profesional. Dalam berakting Jang Nara memang selalu mempertaruhkan sepenuhnya, misalnya saat syuting film The Sky and the Sea dirinya rela memangkas 7 kilogram berat badannya agar masuk ke karakter yang ia perankan.

Jang Nara tak segan mengganti gaya rambut, gaya pakaian, hingga mengambil peran yang berbeda dalam beberapa proyeknya. Tak heran jika penghargaan bergengsi dari KBS, MBC, hingga SBS mampu diraihnya dengan mudah. Pada 11 Juli lalu para pemain Good Partner resmi melakukan konferensi pers jelang penayangan perdananya, sedangkan episode 1 dan 2 akan diputar pada 12 Juli 2024 ini.

