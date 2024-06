Mengenal Kendrick Lamar, Rapper yang akan Konser di Los Angeles pada 19 Juni 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi rap Amerika Kendrick Lamar akan naik panggung dalam pertunjukan satu malam di Los Angeles, Lamar dijadwalkan tampil dalam acara Ken and Friends yang diadakan oleh pgLang and Free Lunch. Laporan People pada Rabu, 5 Juni 2024, dikutip Antara, acara tersebut dijadwalkan di Kia Forum, Inglewood, Los Angeles, California, pada 19 Juni 2024

Profil Kendrick Lamar

Rapper Kendrick Lamar lahir di Compton California, pada 17 Juni 1987. Lamar mulai mendapat sorotan ketika ia merilis Overly Dedicated. Dikutip dari Biography, Lamar mulai menulis lagu sejak remaja. ia tumbuh di tengah-tengah aktivitas jalanan Compton, membuat banyak dari tulisannya menggambarkan realitas kehidupan jalanan.

Lamar merintis karier di industri musik dengan merilis mixtape pertamanya pada 2003, dengan nama K.Dot. Karya perdananya itu memikat eksekutif label rekaman Top Dawg Entertainment. Lamar akhirnya dikontrak, Duckworth juga merilis dua mixtape berikutnya yaitu, Training Day (2005) dan C4 (2004) sebagai K.Dot.

Pada 2010 Lamar menghapus tag K-Dot dan mulai menggunakan namanya sendiri. Dia juga mengeluarkan mixtape keempat, Overly Dedicated. Di tahun yang sama, Lamar merilis album independen pertamanya di bawah Top Dawg Entertainment. Berjudul Section.80, dirilis secara eksklusif di iTunes.

Lamar meluncurkan album Good Kid, M.A.A.D City pada 2012. Sedangkan album ketiganya diluncurkan pada 2015 dengan judul To Pimp a Butterfly.

Satu tahun setelahnya, ia merilis Damn pada April 2017. Peluncuran tersebut menampilkan lagu-lagu seperti Humble dan Loyalty yang berkolaborasi dengan Rihanna.

Pencapaian Damn menggebrak pasar membuat album itu masuk 7 nominasi Grammy, Lamar kembali mencatatakan namanya dalam sejarah musik dunia pada April 2018 ketika ia memenangkan Hadiah Pulitzer Bidang Musik untuk DAMN. Kemenangan ini menjadikannya bukan hanya sebagai orang pertama yang memenangkan Pulitzer untuk album hiphop.

Dikutip dari situs web Grammy, penyelenggaraan Grammy yang ke-66, Lamar telah masuk dalam 50 nominasi dan berhasil mengantongi 17 kemenangan. Pada 2023, ia kembali menyabet penghargaan Grammy Awards dalam kategori Best Rap Album lewat albumnya yang berjudul Mr. Morale & the Big Steppers, Best Rap Performance dan Best Rap Song untuk The Heart Part 5.

