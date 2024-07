Profil Aktris Alicia Witt, Pemeran Film Longlegs

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Alicia Witt berperan dalam film horor misteri karya Osgood Perkins, berjudul Longlegs. Namun, dia tidak hadir dalam pemutaran perdana film itu. Menurut dia, Longlegs terlalu mencekam.

Alicia menggambarkan masa-masa syuting Longlegs sebagai pengalaman paling emosional dalam hidupnya. Menyelami karakter Ruth Harker, seorang ibu yang mengalami gangguan mental dan merupakan ibu dari Detektif Lee Harker (diperankan oleh Maika Monroe).

Mengenal Alicia Witt

Alicia Witt lahir di Worcester, Massachusetts, pada 21 Agustus 1975. Alicia Witt memulai karier aktingnya pada usia 7 tahun. Debut aktingnya terjadi pada 1984. Saat itu, ia memerankan karakter Alia Atreides dalam film Dune garapan sutradara David Lynch.

Sejak itu, ia sering muncul di berbagai film dan serial televisi. Beberapa penampilan film terkenalnya meliputi Two Weeks' Notice, Last Holiday, The Upside of Anger, Mr. Holland's Opus, Urban Legend, Four Rooms, 88 Minutes, dan Vanilla Sky. Perannya dalam film Fun bahkan membawanya meraih penghargaan Special Jury Recognition Award dari Sundance Film Festival serta nominasi Independent Spirit Award.

Dikutip dari IMDb, Alicia Witt telah tampil dalam berbagai serial populer. Selain perannya dalam The Walking Dead dan Nashville, ia juga muncul di The Exorcist di FOX, Law & Order: Criminal Intent, The Mentalist, Friday Night Lights, The Sopranos, Cybill, Ally McBeal, dan Twin Peaks.

Alicia Witt juga dikenal sebagai penyanyi dan penulis lagu. Alicia merilis album mini atau EP debutnya pada 2009.. Album studio pertamanya, Revisionary History, dirilis pada 2015 dan diproduksi oleh Ben Folds.

Sejak itu, ia terus bermusik, termasuk album The Conduit yang dirilis pada 2021. Album ini menandai debutnya sebagai co-producer bersama Jordan Lehning dan Bill Reynolds. Alicia juga merilis album terbaru Witness pada 2023, dengan lagu utama yang dirilis pada April tahun tersebut

Alicia juga telah menggelar konser, termasuk Grand Ole Opry. Ia pernah membuka konser untuk Ben Folds Five, Rachel Platten, dan Jimmy Webb. Album 15000 Days yang dirilis pada 2018 diproduksi oleh produser pemenang Grammy, Jacquire King.

Alicia Witt juga tampil di panggung teater. Dia pernah membintangi drama karya Neil LaBute yang dinominasikan untuk Tony, Reasons to Be Pretty, di Geffen Playhouse. Alicia juga tampil di teater Royal Court di London dalam drama Piano/Forte karya Terry Johnson dan melakukan debut di West End dengan The Shape of Things. Ia pernah tampil di Williamstown Theatre Festival dan telah banyak berpartisipasi dalam 24-Hour Plays di Broadway serta 24-Hour Musicals off-Broadway.

Alicia juga berbagi inspirasinya melalui buku. Adapun buku pertamanya, Small Changes, dirilis pada musim gugur 2021 oleh Harper Horizon..

